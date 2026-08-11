В Польше судят группу людей за избиение украинца в Радоме, среди них - бывший боец ММА

Поляки, которые в декабре прошлого года жестоко избили украинца в Радоме, предстали перед судом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet.

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Среди обвиняемых - бывший боец ММА, который, по выводам следствия, предположительно напал на потерпевшего из-за его национальности.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Радоме Анета Гозьдь подтвердила Польскому агентству печати, что обвинительный акт по этому делу был направлен в суд еще в апреле.

Дело касается событий, произошедших 19 декабря 2025 года. Тогда 41-летний гражданин Украины подвергся нападению со стороны группы незнакомых ему мужчин в одном из жилых массивов Радома. Украинца ранее обвинили в краже пива в магазине. Продавщицы заперли его внутри магазина и потребовали возмещения ущерба. Они рассказали об этом своему знакомому, а тот созвал друзей и избил украинца.

Во время нападения нападавшие выкрикивали, что "Польша - для поляков, и чтобы он возвращался в Украину, воевать на войне - сообщила пресс-секретарь прокуратуры.

В результате нападения украинец получил серьезные травмы головы. Через два дня, в связи с ухудшением состояния здоровья, его доставили в больницу Радома, где ему сделали операцию, после чего он находился в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Нападавшему предъявили обвинение в участии в избиении на почве национальной принадлежности. Как сообщила прокуратура, обвиняемый признался в совершении инкриминируемого ему деяния. На этапе досудебного расследования его взяли под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет. Правоохранительным органам не удалось установить личности других соучастников избиения.

В рамках этого же дела обвинения также были предъявлены двум продавщицам. По данным прокуратуры, женщины заперли украинца в магазине и требовали от него тысячу злотых в обмен на отказ от обращения в полицию по поводу якобы совершенных краж продуктов питания. В результате они вынудили потерпевшего заплатить более 500 злотых. Обе женщины признали свою вину. За вменяемое им преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним

В МВД Польши опровергли фейк о нападении украинца с ножом на 15-летнего поляка, назвав подобные непроверенные слухи российской дезинформацией.