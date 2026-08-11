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The Washington Post
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Что празднуют 11 августа в Украине и мире

Киев • УНН

 • 3844 просмотра

В мире 11 августа отмечают День панини и День здорового питания. По новому церковному календарю чтят память святого мученика Евпла, а по старому — Калинника.

Что празднуют 11 августа в Украине и мире

11 августа мир отмечает вкусный гастрономический праздник — День панини, а также День воспоминаний об индустриальной эпохе. По новому церковному календарю православные верующие чтят память святого мученика и архидиакона Евпла, а по старому стилю — народный праздник «Калинник», пишет УНН.

Всемирный день стального батончика / День панини (National 3-A-Day of Dairy / National Panini Day)

В международном неофициальном календаре этот день часто посвящают быстрым перекусам, в частности вкусным сэндвичам-панини и молочным продуктам.

День воспоминаний об индустриальной эпохе

Неофициальная дата, привлекающая внимание к истории индустриализации, развитию технологий и городской среды.

День героев в Зимбабве  (Heroes' Day): Национальный праздник, посвященный памяти патриотов и борцов, погибших во время освободительной войны и борьбы за независимость страны.

День поэзии на песке

Романтический неофициальный праздник, когда творческие люди отправляются на морские или речные пляжи, чтобы читать стихи, рисовать строки на песке и наслаждаться единением с природой перед окончанием лета.

День здорового питания

Неофициальная инициатива, призывающая людей включить в свой рацион больше свежих овощей, фруктов и зелени.

День памяти святого мученика и архидиакона Евпла

По новому календарю 11 августа чтят архидиакона Евпла, который жил на Сицилии в начале IV века и пострадал за христианскую веру во время гонений императора Диоклетиана. В народе этот день называли «Евпл» или «День Евпла». Традиционно в этот день начинали собирать урожай белокочанной и цветной капусты, заготавливая ее на зиму.

Для тех, кто придерживается старого календаря: 11 августа чтят память святого мученика Калинника. В народе этот день называли «Калинник». Крестьяне обращали внимание на погоду: если на Калинника случался утренний заморозок, это предвещало раннюю и холодную осень. Также в этот день собирали ягоды калины, которые считались мощным средством против простуд.

Александра Месенко

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