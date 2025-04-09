На авиабазе NAS Sigonella на Сицилии отменили режим изоляции, введенный из-за «инцидента с безопасностью». База является ключевым логистическим центром для операций США и НАТО в регионе.
Подводный телескоп KM3NeT/ARCA зафиксировал у берегов Сицилии нейтрино с беспрецедентной энергией. Открытие было сделано на глубине 3500 метров, происхождение частицы остается загадкой для ученых.
Кристофер Нолан выбрал остров Фавиньяна для съемок новой экранизации «Одиссеи». По предположениям ученых, именно здесь высаживался легендарный Одиссей во время своего путешествия.
Владелец единственного кинотеатра в Кастельветрано не хочет демонстрировать фильм о жизни Маттео Мессина Денаро. Мэр города будет пытаться убедить владельца изменить решение.
11 августа 1973 года диджей Кул Херк устроил вечеринку, на которой представил революционную диджейскую технику, известную как "брейкбит". Используя две вертушки, он удлинил инструментальные паузы в фанковых песнях, создав непрерывный ритм.
Римский Колизей открыл двери для ночных экскурсий, чтобы избежать дневной жары и толп. Часовые туры проводятся каждый четверг и стоят дороже обычных посещений.
В Йеллоустонском национальном парке произошел гидротермальный взрыв возле Сапфирового бассейна. Кипящая вода и пар повредили часть дощатого настила, пострадавших нет, бассейн временно закрыт.
9 июля многие страны отмечают Международный день газели, чтобы привлечь внимание к проблеме сокращения популяции этих грациозных антилоп из-за деятельности человека, войн и браконьерства.
Италия повысила уровень тревоги до желтого из-за выбросов лавы, подземных толчков и риска более активной деятельности вулкана Этна на острове Сицилия и вулкана Стромболи в Тирренском море.
В Европе продолжается жара. Южная Италия, и в частности Сицилия, готовится к температурам 42°C в эти выходные.
Южная Европа готовится к сильной африканской жаре, температура которой может превысить рекордную отметку в 48,8 градуса по Цельсию.
Вулкан Этна, самый активный вулкан Европы на Сицилии, выпускает редкие дымовые кольца, поднимающиеся высоко в небо - явление, известное как "вулканические вихревые кольца", вызванное взрывами газовых пузырьков над магматической камерой.
Сегодня во Всемирный день социальной справедливости по всему миру проходят различные мероприятия, направленные на решение таких проблем, как бедность, социальное отчуждение, безработица и права человека.
5 февраля в некоторых странах отмечают День эрудита, чтобы почтить высокоинтеллектуальных и хорошо образованных людей, которые обладают знаниями во многих областях науки.
Всемирная метеорологическая организация ООН официально подтвердила, что Италия установила новый температурный рекорд для континентальной Европы - 48,8°C, зафиксированный в Сиракузах 11 августа 2021 года.