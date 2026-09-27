В Италии один из аэропортов приостановил рейсы из-за пепла с Этны
Киев • УНН
Из-за выброса пепла Этны полёты в аэропорту Катании приостановили. Пассажирам советуют проверять информацию о рейсах.
В воскресенье полёты в итальянском аэропорту Катании приостановлены из-за выброса вулканического пепла в атмосферу. Об этом сообщила компания-оператор этого сицилийского аэропорта, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Согласно обновлённому сообщению компании SAC, все полёты в аэропорту — пятом по загруженности в Италии — приостановлены до 21:59 по Гринвичу в воскресенье.
Пассажирам посоветовали проверять статус рейсов у своих авиакомпаний перед поездкой в аэропорт. Оператор отметил, что впоследствии предоставит дополнительную информацию.
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Извержение вулкана Этна — самого высокого и самого активного вулкана Европы — часто приводит к перебоям в работе аэропорта Катании; этим летом выбросы пепла были особенно интенсивными, что повлияло на планы тысяч путешественников в разгар сезона отпусков.
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