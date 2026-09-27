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Что празднуют 27 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2858 просмотра

В Украине и мире 27 сентября отмечают День туризма, праздники Бельгии и Туркменистана. Верующие чтят святого Каллистрата или Воздвижение Креста.

Что празднуют 27 сентября в Украине и мире

27 сентября в Украине и мире отмечают Всемирный день туризма и День туризма в Украине, День французского сообщества Бельгии и День независимости Туркменистана. В церковном календаре по новому стилю почитают святого мученика Каллистрата и его воинов, а по старому стилю отмечают один из двенадцати главных христианских праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, пишет УНН.

Всемирный день туризма и День туризма в Украине (World Tourism Day)

Официальный международный праздник, учреждённый Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации (UNWTO) в 1979 году в честь принятия её устава 27 сентября 1970 года. В Украине праздник установлен указом Президента в 1998 году. Событие подчёркивает социальную, культурную и экономическую ценность туризма, расширение межкультурного диалога, устойчивое развитие рекреационных территорий и поддержку туристической инфраструктуры, которая в Украине восстанавливается и адаптируется к условиям военного положения.

День воспитателя и всех работников дошкольных учреждений в Украине

Всеукраинский профессиональный праздник, призванный привлечь внимание общества к важности дошкольного образования и почтить труд воспитателей, нянечек, методистов и музыкальных руководителей детских садов. Дата отмечает фундаментальный вклад работников дошкольного образования в гармоничное развитие, социализацию и патриотическое воспитание самых юных граждан страны.

День независимости Туркменистана

Главный национальный праздник страны, установленный в честь принятия конституционного закона о независимости от СССР в 1991 году. Праздник сопровождается торжественным военным парадом в Ашхабаде, массовыми культурными выступлениями и награждением выдающихся граждан.

День французского сообщества Бельгии (Fête de la Communauté française)

Официальный праздник франкоязычного населения Бельгии, установленный в память о событиях 27 сентября 1830 года, когда бельгийские патриоты во время Бельгийской революции окончательно выбили нидерландские войска из Брюсселя, что стало решающим шагом к провозглашению суверенного государства.

Всемирный день рек (World Rivers Day)

Глобальная экологическая дата под эгидой ООН в рамках Десятилетия действий «Вода для жизни», учреждённая по инициативе канадского защитника рек Марка Анджело. Событие призывает сообщества к очистке берегов, защите водных экосистем, сохранению пресноводного биоразнообразия и противодействию промышленному загрязнению речных артерий планеты.

День памяти святого мученика Каллистрата и его воинов 

По новому календарю православные и греко-католические верующие почитают память святого мученика Каллистрата и его воинов  — римских воинов IV века. Каллистрат был христианином в третьем поколении, а его непоколебимая вера во время пыток и чудесное спасение из морской пучины обратили ко Христу 49 воинов его отряда, которые вместе с ним приняли мученическую смерть по приказу императора Диоклетиана. 

По старому календарю верующие отмечают один из двунадесятых праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (Сдвижение). Праздник посвящён обретению Креста Господня царицей Еленой в Иерусалиме в 326 году и его торжественному воздвижению патриархом Макарием, а также возвращению святыни из персидского плена императором Ираклием в VII веке. Этот день предусматривает строгий пост и молитвенное почитание Креста как символа спасения человечества.

Александра Месенко

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