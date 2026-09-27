Россия отвергла призыв Германии прекратить эскалацию войны в Украине во время встречи глав МИД

Первая с начала полномасштабной войны встреча министров иностранных дел Германии и России завершилась без заметного сближения позиций. Берлин призвал Москву к полному прекращению огня в Украине и отказу от дальнейшей эскалации, однако российская сторона фактически отвергла эти призывы, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Йоганн Вадефуль и Сергей Лавров провели переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили войну в Украине, двусторонние отношения, ситуацию вокруг энергетической инфраструктуры и экспорта зерна через Чёрное море.

Лавров заявил, что призывы Европы готовиться к войне с Россией могут стать «самоисполняющимся пророчеством»

Вадефуль призвал Россию "отказаться от опасного пути эскалации в отношениях с Германией, Европой и НАТО". Он также потребовал немедленного и полного прекращения огня и призвал Москву содействовать достижению договорённости о безопасном экспорте зерна через Чёрное море.

Россия не продемонстрировала готовности к уступкам

После переговоров Лавров заявил, что не услышал от немецкой стороны "ничего нового", и раскритиковал позицию Берлина.

Он просто повторил свою официальную публичную позицию, осуждая Россию… Вы можете сами судить, считается ли это диалогом или нет – заявил Лавров.

Вместо сигналов о готовности к деэскалации российский министр обвинил Германию в поддержке Украины и стремлении стать ведущей военной державой Европы. Позже в выступлении на Генассамблее ООН он вновь защищал действия России в Украине и критиковал западные страны.

Таким образом, первый за более чем 4 года прямой контакт глав МИД Германии и России не привёл к договорённостям о прекращении боевых действий или деэскалации. В то же время сам факт переговоров восстановил прямой дипломатический канал между Берлином и Москвой на уровне министров иностранных дел.

После разговора с лавровым глава МИД Германии позвонил Сибиге и рассказал о результатах переговоров