Россия отвергла призыв Германии прекратить эскалацию войны в Украине во время встречи глав МИД
Киев • УНН
Берлин призвал Москву к прекращению огня и деэскалации. Лавров отверг призывы и обвинил Германию в поддержке Украины.
Первая с начала полномасштабной войны встреча министров иностранных дел Германии и России завершилась без заметного сближения позиций. Берлин призвал Москву к полному прекращению огня в Украине и отказу от дальнейшей эскалации, однако российская сторона фактически отвергла эти призывы, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Йоганн Вадефуль и Сергей Лавров провели переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили войну в Украине, двусторонние отношения, ситуацию вокруг энергетической инфраструктуры и экспорта зерна через Чёрное море.
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Вадефуль призвал Россию "отказаться от опасного пути эскалации в отношениях с Германией, Европой и НАТО". Он также потребовал немедленного и полного прекращения огня и призвал Москву содействовать достижению договорённости о безопасном экспорте зерна через Чёрное море.
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После переговоров Лавров заявил, что не услышал от немецкой стороны "ничего нового", и раскритиковал позицию Берлина.
Он просто повторил свою официальную публичную позицию, осуждая Россию… Вы можете сами судить, считается ли это диалогом или нет
Вместо сигналов о готовности к деэскалации российский министр обвинил Германию в поддержке Украины и стремлении стать ведущей военной державой Европы. Позже в выступлении на Генассамблее ООН он вновь защищал действия России в Украине и критиковал западные страны.
Таким образом, первый за более чем 4 года прямой контакт глав МИД Германии и России не привёл к договорённостям о прекращении боевых действий или деэскалации. В то же время сам факт переговоров восстановил прямой дипломатический канал между Берлином и Москвой на уровне министров иностранных дел.
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