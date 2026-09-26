Исполняющая обязанности президента Венесуэлы вернулась из США без соглашений и даты выборов

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес вернулась из США домой без заключённых соглашений и без определённой даты выборов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Родригес прибыла в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, чтобы обсудить соглашения в сферах задолженности, энергетики и горнодобывающей промышленности, а также продемонстрировать, что страна, ранее находившаяся под санкциями, вновь открыта для бизнеса после отстранения её предшественника от власти в январе.

В своём выступлении в ООН она пообещала, что эта южноамериканская страна — член ОПЕК — проведёт выборы в рамках перехода к "полноценной демократии

"Она уехала оттуда с совместными фотографиями с президентом США Дональдом Трампом, однако не заключила никаких конкретных соглашений", — отмечает издание.

Это был её первый визит в США со времени захвата Мадуро. По словам аналитиков, это продемонстрировало глубокий контроль Вашингтона над её администрацией и указало на потребность Венесуэлы в новых альянсах, которые соответствовали бы устремлениям Трампа — отмечает издание.

В своей речи Трамп не упомянул имя Родригес, а официального сообщения об их короткой встрече один на один опубликовано не было. Левые лидеры из других стран, которые в своё время поддерживали Мадуро, держались в стороне. В то же время венесуэльцы, проживающие в США, устроили акцию протеста возле здания ООН с плакатами, на которых Родригес была изображена в оранжевом тюремном комбинезоне.

В течение девяти месяцев Родригес избегала намёков на проведение выборов, тогда как официальные лица США сдерживали ожидания, отмечая, что для этого потребуется время. Сейчас аналитики и оппозиционные партии Венесуэлы подчёркивают, что время для определения даты истекает.

Эксперты считают, что на формирование надёжных органов власти и организацию голосования Венесуэле потребуется не менее 12 месяцев.

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Накануне визита венесуэльской делегации источники сообщали, что переговоры с официальными лицами США, многосторонними кредиторами, правительствами стран-союзников, а также энергетическими и горнодобывающими компаниями должны были завершиться подписанием соглашений — пусть даже предварительных.

Энергетическое соглашение Венесуэлы с США будет действовать 25 лет и предусматривает добычу 1,5 млн баррелей нефти в сутки — Делси Родригес