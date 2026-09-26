В Польше подозреваемому в нападении на монастырь украинцу избрали меру пресечения

Районный суд в Ярославе на три месяца взял под стражу украинца Игоря М., подозреваемого в нападении на монастырь, в ходе которого погиб священник и ещё четверо человек получили ранения. Из-за состояния здоровья мужчина будет отбывать меру пресечения в стационаре. Об этом сообщает Polsat News, пишет УНН.

В субботу Районный суд в Ярославе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде предварительного заключения в отношении Игоря М. Однако мужчина будет отбывать её в условиях стационара.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому предварительное заключение сроком на три месяца. В связи с состоянием здоровья подозреваемого его не доставили в суд; в постановлении суда указано, что эта мера должна применяться в условиях стационара - сообщила представительница Окружной прокуратуры в Перемышле Божена Хараш-Волошин.

Напомним

В Польше один человек погиб и четверо получили ранения в результате нападения с ножом в монастыре сестёр-бенедиктинок в Ярославе в Подкарпатском воеводстве. Среди пострадавших есть духовенство. Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины.

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что задержанный украинец мог иметь психические расстройства и находится в больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на преступление в аббатстве сестёр-бенедиктинок в Ярославе, совершённое украинцем, и подчеркнул — шокирован этим злом.