Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре

В сентябре базовые продукты — яйца, сахар, гречка, рис, подсолнечное масло и мясо — подорожали на 1,25%. Причин, по словам экономических экспертов, несколько: от ударов ВС рф по складам и логистике, которые увеличивают расходы бизнеса, до сезонных факторов и нехватки внутреннего предложения.

Какие продукты подорожали за первый осенний месяц больше всего и сколько за них придется платить украинцам, выяснил УНН.

Почем можно купить яйца в Украине

Самый большой ценовой скачок за месяц продемонстрировали яйца. Сейчас стандартный лоток из 10 яиц ТМ "Квочка" категории С1 стоит в среднем 80 грн. Яйца ТМ "Ясенсвит" этой же категории еще дороже: за них придется заплатить 84,25 грн. Для сравнения отметим, что еще в августе они стоили 57,12 грн и 59,49 грн соответственно. Как видим, продукт подорожал на 38,3–41,6% соответственно.

Сейчас дешевле всего купить яйца можно в супермаркетах сети Varus: там по акционной цене они стоят 75, 50 грн. АТБ предлагает их уже по несколько более высокой цене — 78,90 грн за 10 яиц категории С1 ТМ "Квочка". Если же покупать этот продукт в супермаркетах сети "Сильпо", придется заплатить 84, 52 грн.

Яйца ТМ "Ясенсвит" можно приобрести дешевле: от 63,80 грн в сети Varus (правда, это не постоянная, а акционная цена) до 79,90 грн в магазинах АТБ.

Что происходит с ценами на сахар

На втором месте в антирейтинге цен оказался сахар. За месяц он подорожал на 18%. Сейчас килограмм сахарного песка можно приобрести в среднем за 35,82 грн, тогда как еще в августе на полках магазинов его можно было купить за 30,22 грн, несмотря на сезон консервации.

По состоянию на 25 сентября выгодно купить сахар предлагают гипермаркеты Auchan и Metro: там на него установили цену 34,90 грн. Дороже на символические девять копеек обойдутся сладкие покупки в Novus, где килограмм сахара стоит 34,99 грн. А дороже всего за него придется заплатить в сети Megamarket, где килограмм сладкого песка уже стоит 38,50 грн.

Дешевле всего сейчас купить килограмм белого сахара можно в "Сильпо": там он стоит 32,99 грн. Немного дороже придется заплатить за покупки в АТБ и Varus: 34,90 грн и 39,50 грн соответственно.

Доступна ли сейчас украинцам гречка и где ее купить дешевле всего

Гречка, в отличие от других популярных продуктов, за сентябрь выросла в цене незначительно — на 5,1%. Если в августе килограмм крупы можно было купить за 74,63 грн, то в сентябре уже придется заплатить 78,45 грн.

Выгоднее всего сейчас делать запасы этой крупы в "Сильпо": там килограмм гречки предлагают купить по акционной цене за 54,99 грн. В АТБ и Metro она уже стоит дороже — 69,90 грн. Auchan предлагает покупателям приобрести килограмм крупы за 74,90 грн. На этом же уровне держится и Novus, где цены на гречку установили на уровне 74,99 грн за килограмм. Самые высокие цены сейчас в сетях Varus (гречка стоит 97,30 грн за кг) и Megamarket (установили цену на уровне 99 грн за кг).

Сколько стоит рис и почему он взлетел в цене

А вот круглозерный рис, в отличие от гречки, за месяц прибавил в цене 13,5%, подорожав с 54,71 грн до 62,07 грн за килограмм.

Сейчас самую низкую цену на него установил Auchan — 53,90 грн за килограмм. Выгодно покупать рис и в сети супермаркетов АТБ и гипермаркетов Metro, где он стоит 54,90 грн за кг. Дороже придется заплатить в Megamarket — 58,50 грн за килограмм риса. А Varus предлагает приобрести его за 74,50 грн. Более высокую цену установил Novus, где популярная крупа уже стоит 80,99 грн. А самая высокая цена на рис сейчас в "Сильпо": там за рис собственной

ТМ "Премия" просят 92,49 грн за кг.

На сколько в сентябре подорожало масло

Цены на подсолнечное масло за месяц выросли примерно на 6,6%. Если в августе подсолнечное масло ТМ "Олейна" (850 мл) стоило 100,68 грн, то в конце сентября ценник на полках популярных супермаркетов на него установили на уровне 107,30 грн.

Самую низкую цену сейчас держит сеть магазинов АТБ: здесь масло стоит 99,85 грн. В Varus стоимость "Олейны" тоже остается доступной: 99,90 грн за бутылку. Немного дороже — 99,99 грн — масло этой ТМ можно купить в Novus. А 101,50 грн за рафинированное масло придется заплатить на кассе в Auchan. Самые высокие цены на подсолнечное масло сейчас установили "Сільпо" и Megamarket: 109 грн и 112,50 грн соответственно.

Где в сентябре выгоднее всего купить мясо и сколько оно стоит

Если говорить о мясе, то в сентябре оно тоже подорожало. Килограмм свиной шеи еще в августе украинцы покупали за 314,38 грн, а уже в сентябре за него приходится платить 346,45 грн. Таким образом, цена выросла на 10,2%.

Несмотря на это, мясо сейчас еще можно выгодно купить. Так, в "Сільпо" акционная цена за килограмм свиной шеи без кости сейчас составляет 279 грн. Novus и Metro предлагают купить килограмм этого мяса за 309 грн. В Varus за кусок свинины просят 324,90 грн, а в Megamarket — 379 грн.

Почему в Украине подорожали продукты

Прежде всего приходится говорить о том, что повреждение складов, холодильного оборудования и потеря запасов усложняют хранение и доставку.

Экономист Андрей Забловский еще в начале сентября объяснял: переход к небольшим партиям поставок обходится дороже, чем перевозка крупных партий фурами и рефрижераторами.

А вот заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук связывает осеннее ценовое давление с сезонными изменениями предложения. Для молока — с дальнейшим сокращением надоев в холодный период, для яиц — с сочетанием сезонности, затрат на энергоносители и логистику.

Свинина, в свою очередь, подорожала для украинцев из-за недостатка внутреннего предложения. Иными словами, причина заключается во внутреннем дефиците поголовья.

А вот для гречки существует более давняя проблема с объемами производства. Еще весной исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой объяснял дороговизну сокращением посевных площадей и небольшим урожаем предыдущего сезона.

Напомним

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