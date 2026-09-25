$44.970.1251.120.06
ukenru
19:25 • 3158 просмотра
В ОП заявляют, что Трамп не предлагал Зеленскому ехать в москву
18:47 • 6452 просмотра
В Киеве число пострадавших из-за атак рф возросло до 59Video
18:32 • 10148 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре
18:05 • 8470 просмотра
Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ
16:52 • 10515 просмотра
В Украине будет усилена защита дата-центров и других объектов в сфере связи — ЗеленскийPhoto
16:20 • 9888 просмотра
россия ударила двумя авиабомбами по Сумам, среди раненых 15-летний пареньPhoto
15:15 • 5702 просмотра
Юрий Конюшенко возглавил ГНС в статусе исполняющего обязанности — чего от него ожидают
Эксклюзив
14:44 • 19717 просмотра
После затяжной паузы суд продолжил рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex
14:29 • 28749 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto
25 сентября, 13:50 • 25473 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.1м/с
66%
752мм
Популярные новости
Электрокар Audi установил рекорд Гиннесса, проехав 1338 км на одном зарядеPhotoVideo25 сентября, 11:26 • 10002 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto25 сентября, 12:40 • 19036 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo14:09 • 14825 просмотра
В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших15:12 • 14744 просмотра
57 ранены, 7 погибли: в Киеве выросло число жертв удара РФ 25 сентября16:53 • 11215 просмотра
публикации
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре18:32 • 10151 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto14:29 • 28750 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 25474 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 22751 просмотра
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 67849 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дэвид Бекхэм
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Мексика
Одесса
Реклама
УНН Lite
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером16:07 • 5700 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo14:09 • 14983 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto25 сентября, 12:40 • 19197 просмотра
Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и СиPhotoVideo25 сентября, 07:16 • 34736 просмотра
Усик кардинально сменил имидж перед годовщиной свадьбыVideo24 сентября, 20:00 • 32731 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Сериал
СВИФТ
Отопление

Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре

Киев • УНН

 • 10151 просмотра

В сентябре яйца подорожали до 41,6%, сахар — на 18%, рис — на 13,5%. Эксперты назвали причины роста цен.

Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре

В сентябре базовые продукты — яйца, сахар, гречка, рис, подсолнечное масло и мясо — подорожали на 1,25%. Причин, по словам экономических экспертов, несколько: от ударов ВС рф по складам и логистике, которые увеличивают расходы бизнеса, до сезонных факторов и нехватки внутреннего предложения.

Какие продукты подорожали за первый осенний месяц больше всего и сколько за них придется платить украинцам, выяснил УНН

Почем можно купить яйца в Украине

Самый большой ценовой скачок за месяц продемонстрировали яйца. Сейчас стандартный лоток из 10 яиц ТМ "Квочка" категории С1 стоит в среднем 80 грн. Яйца ТМ "Ясенсвит" этой же категории еще дороже: за них придется заплатить 84,25 грн. Для сравнения отметим, что еще в августе они стоили 57,12 грн и 59,49 грн соответственно. Как видим, продукт подорожал на 38,3–41,6% соответственно. 

Сейчас дешевле всего купить яйца можно в супермаркетах сети Varus: там по акционной цене они стоят 75, 50 грн.  АТБ предлагает их уже по несколько более высокой цене — 78,90 грн за 10 яиц категории С1 ТМ "Квочка". Если же покупать этот продукт в супермаркетах сети "Сильпо", придется заплатить 84, 52 грн. 

Яйца ТМ "Ясенсвит" можно приобрести дешевле: от 63,80 грн в сети Varus (правда, это не постоянная, а акционная цена) до 79,90 грн в магазинах АТБ.  

Что происходит с ценами на сахар 

На втором месте в антирейтинге цен оказался сахар. За месяц он подорожал на 18%. Сейчас килограмм сахарного песка можно приобрести в среднем за 35,82 грн, тогда как еще в августе на полках магазинов его можно было купить за 30,22 грн, несмотря на сезон консервации. 

По состоянию на 25 сентября выгодно купить сахар предлагают гипермаркеты Auchan и Metro: там на него установили цену 34,90 грн. Дороже на символические девять копеек обойдутся сладкие покупки в Novus, где килограмм сахара стоит 34,99 грн. А дороже всего за него придется заплатить в сети Megamarket, где килограмм сладкого песка уже стоит 38,50 грн. 

Дешевле всего сейчас купить килограмм белого сахара можно в "Сильпо": там он стоит 32,99 грн. Немного дороже придется заплатить за покупки в АТБ и Varus: 34,90 грн и 39,50 грн соответственно.  

Доступна ли сейчас украинцам гречка и где ее купить дешевле всего 

Гречка, в отличие от других популярных продуктов, за сентябрь выросла в цене незначительно — на 5,1%. Если в августе килограмм крупы можно было купить за 74,63 грн, то в сентябре уже придется заплатить 78,45 грн. 

Выгоднее всего сейчас делать запасы этой крупы в "Сильпо": там килограмм гречки предлагают купить по акционной цене за 54,99 грн. В АТБ и Metro она уже стоит дороже — 69,90 грн.  Auchan предлагает покупателям приобрести килограмм крупы за 74,90 грн. На этом же уровне держится и Novus, где цены на гречку установили на уровне 74,99 грн за килограмм. Самые высокие цены сейчас в сетях Varus (гречка стоит 97,30 грн за кг) и Megamarket (установили цену на уровне 99 грн за кг).

Сколько стоит рис и почему он взлетел в цене 

А вот круглозерный рис, в отличие от гречки, за месяц прибавил в цене 13,5%, подорожав с 54,71 грн до 62,07 грн за килограмм. 

Сейчас самую низкую цену на него установил Auchan — 53,90 грн за килограмм. Выгодно покупать рис и в сети супермаркетов АТБ и гипермаркетов Metro, где он стоит 54,90 грн за кг.  Дороже придется заплатить в Megamarket — 58,50 грн за килограмм риса. А Varus предлагает приобрести его за 74,50 грн. Более высокую цену установил Novus, где популярная крупа уже стоит 80,99 грн. А самая высокая цена на рис сейчас в "Сильпо": там за рис собственной

 ТМ "Премия" просят 92,49 грн за кг.  

На сколько в сентябре подорожало масло 

Цены на подсолнечное масло за месяц выросли примерно на 6,6%. Если в августе подсолнечное масло ТМ "Олейна" (850 мл) стоило 100,68 грн, то в конце сентября ценник на полках популярных супермаркетов на него установили на уровне 107,30 грн.  

Самую низкую цену сейчас держит сеть магазинов АТБ: здесь масло стоит 99,85 грн. В Varus стоимость "Олейны" тоже остается доступной: 99,90 грн за бутылку.  Немного дороже — 99,99 грн — масло этой ТМ можно купить в Novus. А 101,50 грн за рафинированное масло придется заплатить на кассе в Auchan. Самые высокие цены на подсолнечное масло сейчас установили "Сільпо" и Megamarket: 109 грн и 112,50 грн соответственно. 

Где в сентябре выгоднее всего купить мясо и сколько оно стоит 

Если говорить о мясе, то в сентябре оно тоже подорожало.  Килограмм свиной шеи еще в августе украинцы покупали за 314,38 грн, а уже в сентябре за него приходится платить 346,45 грн. Таким образом, цена выросла на 10,2%.

Несмотря на это, мясо сейчас еще можно выгодно купить. Так, в "Сільпо" акционная цена за килограмм свиной шеи без кости сейчас составляет 279 грн.  Novus и Metro предлагают купить килограмм этого мяса за 309 грн. В Varus за кусок свинины просят 324,90 грн, а в Megamarket — 379 грн.  

Почему в Украине подорожали продукты 

Прежде всего приходится говорить о том, что повреждение складов, холодильного оборудования и потеря запасов усложняют хранение и доставку. 

Экономист Андрей Забловский еще в начале сентября объяснял: переход к небольшим партиям поставок обходится дороже, чем перевозка крупных партий фурами и рефрижераторами. 

А вот заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук связывает осеннее ценовое давление с сезонными изменениями предложения. Для молока — с дальнейшим сокращением надоев в холодный период, для яиц —  с сочетанием сезонности, затрат на энергоносители и логистику. 

Свинина, в свою очередь, подорожала для украинцев из-за недостатка внутреннего предложения. Иными словами, причина заключается во внутреннем дефиците поголовья. 

А вот для гречки существует более давняя проблема с объемами производства. Еще весной исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой объяснял дороговизну сокращением посевных площадей и небольшим урожаем предыдущего сезона.

Напомним 

Ранее УНН рассказывал, почему потребительскую корзину в Украине необходимо менять и какой она должна быть.  

Александра Василенко

ЭкономикаАгроновостипубликации
Тарифы
Война в Украине
Ашан