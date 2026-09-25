В Киеве в результате удара рф повреждено здание Высшего совета правосудия, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Киеве из-за атаки рф повреждено здание ВСЮ, работу органа временно приостановлено. Число пострадавших возросло до 17 человек, среди них девятилетний ребенок.
В результате очередной атаки российских войск на Киев повреждено здание Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба. Об этом сообщила ВСП, пишет УНН.
Детали
По предварительной информации, пострадали шесть человек.
На месте работают все соответствующие службы. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о масштабах повреждений
Высший совет правосудия сообщает о временной невозможности работы органа.
Также мэр Киева сообщил, что количество пострадавших возросло до 17. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц. В том числе один 9-летний ребенок.
Напомним
25 сентября российский дрон попал в многоэтажку Киева: погиб 14-летний мальчик, девять человек пострадали. Зеленский предупредил, что до зимы Россия будет только эскалировать ситуацию, если на нее не будут оказывать давление.