В Киеве в результате удара рф повреждено здание Высшего совета правосудия, есть пострадавшие

Попадание в Высший совет правосудия. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В результате очередной атаки российских войск на Киев повреждено здание Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба. Об этом сообщила ВСП, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, пострадали шесть человек.

На месте работают все соответствующие службы. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о масштабах повреждений - говорится в сообщении.

Высший совет правосудия сообщает о временной невозможности работы органа.

Также мэр Киева сообщил, что количество пострадавших возросло до 17. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц. В том числе один 9-летний ребенок.

Попадание в Шевченковском районе Киева. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Напомним

25 сентября российский дрон попал в многоэтажку Киева: погиб 14-летний мальчик, девять человек пострадали. Зеленский предупредил, что до зимы Россия будет только эскалировать ситуацию, если на нее не будут оказывать давление.