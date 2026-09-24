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6-летняя девочка установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Лянь Юньчжи собирает кубик 3x3x3 в среднем за 4,27 секунды. Девочка тренируется по 2–3 часа ежедневно и знает более 1300 алгоритмов.

6-летняя девочка установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Шестилетняя девочка из Китая установила мировой женский рекорд по сборке кубика Рубика. Она собрала кубик 3x3x3 в среднем за 4,27 секунды. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Washington Post.

Подробности

Лянь Юньчжи впервые показала средний результат в 4,52 секунды на соревнованиях, сертифицированных Всемирной ассоциацией кубика, в Ухане 13 сентября.

А через три дня, после пяти попыток, показала средний результат в 4,27 секунды на аналогичных соревнованиях в Гуанчжоу, сообщает китайская государственная телекомпания CCTV.

Что известно о девочке

Юньчжи, родом из Чэнду, научилась собирать кубик Рубика в возрасте 4 лет и тратит два-три часа в день на тренировки, чтобы поддерживать свое владение более чем 1300 алгоритмами сборки кубика, рассказали ее родители CCTV.

Согласно информации Всемирной ассоциации кубика, рекорд по сборке одного кубика Рубика 3x3x3 принадлежит поляку Теодору Зайдеру, который в феврале в возрасте 9 лет собрал его за 2,76 секунды.

Американский спидкубер Томми Черри установил рекорд по сборке одного кубика Рубика 3x3x3 с завязанными глазами — 11,56 секунды.

Юлия Шрамко

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