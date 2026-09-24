$44.860.0751.190.15
ukenru
08:00 • 5206 просмотра
Зеленский рассказал, как Украина собирает по одной-две ракеты ПВО
Эксклюзив
06:56 • 14119 просмотра
В родильном доме в Киеве во время взрывов родился мальчик
05:21 • 19743 просмотра
Четыре "Циркона" и три баллистические ракеты обезвредили над Украиной во время массированной атаки рф
23 сентября, 22:20 • 40706 просмотра
Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами
23 сентября, 18:22 • 49850 просмотра
Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский
23 сентября, 18:09 • 34202 просмотра
"Услышьте крик о помощи" — Сибига на полях ООН призвал мир спасти жителей Олешек от гуманитарной катастрофы
23 сентября, 16:51 • 30122 просмотра
"Будьте внимательны в ближайшие дни" — в СНБО предупредили о подготовке Россией баллистического обстрела
Эксклюзив
23 сентября, 16:32 • 48744 просмотра
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
23 сентября, 16:02 • 45717 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам
23 сентября, 14:26 • 50731 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.7м/с
89%
745мм
Популярные новости
россияне прицельно ударили по храму святого Иоанна Предтечи в Краматорске, есть раненыеVideo23 сентября, 22:51 • 12251 просмотра
Число погибших в результате ракетной атаки на Киев возросло24 сентября, 00:26 • 15835 просмотра
Враг атаковал Одессу — повреждены больница, школа и жилые дома24 сентября, 01:28 • 17915 просмотра
Расхождение в 73,5 млн грн: сколько на самом деле НСЗУ выплатила клинике Odrex?06:00 • 15845 просмотра
Топ-5 простых рецептов осеннего печеньяPhoto06:25 • 13349 просмотра
публикации
Топ-5 простых рецептов осеннего печеньяPhoto06:25 • 13376 просмотра
Расхождение в 73,5 млн грн: сколько на самом деле НСЗУ выплатила клинике Odrex?06:00 • 15876 просмотра
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
Эксклюзив
23 сентября, 16:32 • 48744 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам23 сентября, 16:02 • 45717 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь23 сентября, 14:26 • 50731 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Белый дом
Европа
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 31559 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 39487 просмотра
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 41523 просмотра
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 48991 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo23 сентября, 05:39 • 49175 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Forbes
Фокс Ньюс
Rockwell B-1 Lancer

Зеленский рассказал, как Украина собирает по одной-две ракеты ПВО

Киев • УНН

 • 5294 просмотра

Украина договаривается о ракетах ПВО, в частности Patriot, на самом высоком уровне. Лицензии США откроют производство, но до зимы нужны другие решения.

Зеленский рассказал, как Украина собирает по одной-две ракеты ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл сложности процесса поиска ракет для ПВО, в том числе Patriot, на фоне приближения зимы: перехватчики «собираются» по одной-две ракеты, причем благодаря договоренностям на самом высоком уровне. Об этом он заявил журналистам во время брифинга в Нью-Йорке в ночь на 24 сентября, пишет УНН.

Как ищут ракеты ПВО

«По одной, по две. Идем на такие шаги, о которых потом уже, после войны, будем рассказывать. Никто не говорит о сотнях, никто не говорит о тысячах. А собираются... по одной-две ракеты. Вот такая очень сложная работа. И дают эти две-три-пять ракет исключительно лидер лидеру, и никак иначе, а по-другому не получится, если ты просишь одну команду поработать с другой командой — результатов не будет», — сказал Зеленский, комментируя, как идет поиск ракет ПВО.

США одобрили продаж Украине систем ПВО на $2,68 млрд19.09.26, 06:44 • 3550 просмотров

Что с лицензиями от США на Patriot

«Пакет „пэтриотов“ — очень сложный вопрос. Обсуждал ли я это с Трампом — да, и мы переходили к другому вопросу, а потом возвращались к этому, затем переходили к третьему вопросу, мы возвращались к этому, и вот примерно такой у нас был разговор. Мы прошли все вопросы, и после каждого украинская сторона возвращала американскую сторону именно к этому вопросу. Лицензии. Президент Трамп еще раз подтвердил — лицензии, сказал, мы все это передадим, Украина будет производить „пэтриоты“. Так оно и есть. Но когда? Украина сможет технически производить это через какой-то соответствующий срок. Да, у нас есть сильные компании, но все равно нужна большая подготовка, потому что это очень серьезное производство. А зима — вот она, очень близко — ближе, чем возможность производить „пэтриоты“ по американским лицензиям. Поэтому нужны другие решения, и нужны уже сейчас. Над этим работаем», — отметил Зеленский.

Трамп согласен предоставить лицензии на производство ракет для систем Patriot — Зеленский22.09.26, 22:25 • 14017 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Украина