Зеленский рассказал, как Украина собирает по одной-две ракеты ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл сложности процесса поиска ракет для ПВО, в том числе Patriot, на фоне приближения зимы: перехватчики «собираются» по одной-две ракеты, причем благодаря договоренностям на самом высоком уровне. Об этом он заявил журналистам во время брифинга в Нью-Йорке в ночь на 24 сентября, пишет УНН.

Как ищут ракеты ПВО

«По одной, по две. Идем на такие шаги, о которых потом уже, после войны, будем рассказывать. Никто не говорит о сотнях, никто не говорит о тысячах. А собираются... по одной-две ракеты. Вот такая очень сложная работа. И дают эти две-три-пять ракет исключительно лидер лидеру, и никак иначе, а по-другому не получится, если ты просишь одну команду поработать с другой командой — результатов не будет», — сказал Зеленский, комментируя, как идет поиск ракет ПВО.

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Что с лицензиями от США на Patriot

«Пакет „пэтриотов“ — очень сложный вопрос. Обсуждал ли я это с Трампом — да, и мы переходили к другому вопросу, а потом возвращались к этому, затем переходили к третьему вопросу, мы возвращались к этому, и вот примерно такой у нас был разговор. Мы прошли все вопросы, и после каждого украинская сторона возвращала американскую сторону именно к этому вопросу. Лицензии. Президент Трамп еще раз подтвердил — лицензии, сказал, мы все это передадим, Украина будет производить „пэтриоты“. Так оно и есть. Но когда? Украина сможет технически производить это через какой-то соответствующий срок. Да, у нас есть сильные компании, но все равно нужна большая подготовка, потому что это очень серьезное производство. А зима — вот она, очень близко — ближе, чем возможность производить „пэтриоты“ по американским лицензиям. Поэтому нужны другие решения, и нужны уже сейчас. Над этим работаем», — отметил Зеленский.

Трамп согласен предоставить лицензии на производство ракет для систем Patriot — Зеленский