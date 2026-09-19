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США одобрили продаж Украине систем ПВО на $2,68 млрд

Киев • УНН

 • 2582 просмотра

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для модернизации ПВО. Ориентировочная стоимость сделки составляет $2,68 млрд.

США одобрили продаж Украине систем ПВО на $2,68 млрд

Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Украины военной техники для приобретения модернизации систем противовоздушной обороны, а также связанного с ней оборудования и услуг. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что ориентировочная общая стоимость сделки составляет 2,68 миллиарда долларов.

Если предложенная покупка будет завершена, Украина профинансирует ее за счет комбинации европейских взносов и иностранного военного финансирования США, выделенного при предыдущей администрации.

Средства будут зачислены в качестве капитального взноса США в Инвестиционный фонд восстановления Украины путем соотношения 1:1

- говорится в сообщении.

В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну 24.06.26, 22:51 • 91082 просмотра

В Госдепартаменте уточнили, что правительство Украины запросило приобретение следующих "неосновных" позиций оборонного оборудования:

  • ракет S-300 Clone;
    • ракет GAM-67;
      • ракетных систем ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия;
        • транспортно-пусковых установок (Improvised Transporter Erector Launcher) 1.5;
          • комплектов для модификации мобильных пусковых систем;
            • радиолокационных станций RPS 202 для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам;
              • прицепов с подъемными мачтами, капитальную модернизацию и техническое обслуживание;
                • запасных частей, расходных материалов и комплектующих, услуг по ремонту и возврату оборудования;
                  • программного обеспечения и технической документации;
                    • транспортных услуг;
                      • инженерно-технических и логистических услуг правительства США и подрядчиков;
                        • других связанных элементов логистического и программного обеспечения.

                          Указывается, что эта предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, повышая безопасность страны-партнера, которая является движущей силой политического и экономического прогресса в Европе.

                          Предлагаемая продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности более мощными средствами противовоздушной обороны. Украина не будет испытывать трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы. Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе

                          - убеждены в Госдепартаменте США.

                          Там добавили, что реализация этой предлагаемой продажи не потребует назначения каких-либо дополнительных представителей правительства США или подрядчика в Украине и "не окажет негативного влияния на обороноспособность США".

                          Напомним

                          Вашингтон может разрешить Берлину передать Киеву 10 перехватчиков Patriot стоимостью 29,6 млн долларов. Сделку еще рассматривает Конгресс США.

                          США передали командование группой помощи Украине, но заверили, что это не повлияет на поддержку - Генштаб05.08.26, 14:59 • 16722 просмотра

                          Вадим Хлюдзинский

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