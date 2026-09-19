США одобрили продаж Украине систем ПВО на $2,68 млрд

Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Украины военной техники для приобретения модернизации систем противовоздушной обороны, а также связанного с ней оборудования и услуг. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента, передает УНН.

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Отмечается, что ориентировочная общая стоимость сделки составляет 2,68 миллиарда долларов.

Если предложенная покупка будет завершена, Украина профинансирует ее за счет комбинации европейских взносов и иностранного военного финансирования США, выделенного при предыдущей администрации.

Средства будут зачислены в качестве капитального взноса США в Инвестиционный фонд восстановления Украины путем соотношения 1:1 - говорится в сообщении.

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В Госдепартаменте уточнили, что правительство Украины запросило приобретение следующих "неосновных" позиций оборонного оборудования:

ракет S-300 Clone;

ракет GAM-67;

ракетных систем ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия;

транспортно-пусковых установок (Improvised Transporter Erector Launcher) 1.5;

комплектов для модификации мобильных пусковых систем;

радиолокационных станций RPS 202 для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам;

прицепов с подъемными мачтами, капитальную модернизацию и техническое обслуживание;

запасных частей, расходных материалов и комплектующих, услуг по ремонту и возврату оборудования;

программного обеспечения и технической документации;

транспортных услуг;

инженерно-технических и логистических услуг правительства США и подрядчиков;

других связанных элементов логистического и программного обеспечения.

Указывается, что эта предлагаемая продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, повышая безопасность страны-партнера, которая является движущей силой политического и экономического прогресса в Европе.

Предлагаемая продажа улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности более мощными средствами противовоздушной обороны. Украина не будет испытывать трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы. Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе - убеждены в Госдепартаменте США.

Там добавили, что реализация этой предлагаемой продажи не потребует назначения каких-либо дополнительных представителей правительства США или подрядчика в Украине и "не окажет негативного влияния на обороноспособность США".

Напомним

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