США схвалили продаж Україні систем ППО на $2,68 млрд
Київ • УНН
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання для модернізації ППО. Орієнтовна вартість угоди становить $2,68 млрд.
Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу військової техніки уряду України для придбання модернізації систем протиповітряної оборони та пов'язаного з нею обладнання та послуг. Про це йдеться на сайті Держдепу, повідомляє УНН.
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Зазначається, що орієнтовна загальна вартість угоди становить 2,68 мільярда доларів.
Якщо запропоновану покупку буде завершено, Україна профінансує її за рахунок комбінації європейських внесків та іноземного військового фінансування США, виділеного під час попередньої адміністрації.
Кошти будуть зараховані як капітальний внесок США до Інвестиційного фонду відновлення України шляхом у розрахунку 1:1
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У Держдепі уточнили, що уряд України запросив придбання наступних "неосновних" позицій оборонного обладнання:
- ракет S-300 Clone;
- ракет GAM-67;
- ракетних систем ППО з лазерним наведенням та збільшеною дальністю дії;
- транспортно-пускових установок (Improvised Transporter Erector Launcher) 1.5;
- комплектів для модифікації мобільних пускових систем;
- радіолокаційних станцій RPS 202 для систем протидії безпілотним літальним апаратам;
- причепів з підйомними щоглами, капітальну модернізацію та технічне обслуговування;
- запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих, послуг з ремонту та повернення обладнання;
- програмного забезпечення та технічної документації;
- транспортних послуг;
- інженерно-технічних та логістичних послуг уряду США та підрядників;
- інших пов'язаних елементів логістичного та програмного забезпечення.
Вказується, що цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є рушійною силою політичного та економічного прогресу в Європі.
Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужними засобами протиповітряної оборони. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили. Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить базового військового балансу в регіоні
Там додали, що реалізація цього запропонованого продажу не вимагатиме призначення будь-яких додаткових представників уряду США або підрядника до України і "не матиме негативного впливу на обороноздатність США".
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