США схвалили продаж Україні систем ППО на $2,68 млрд

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу військової техніки уряду України для придбання модернізації систем протиповітряної оборони та пов'язаного з нею обладнання та послуг. Про це йдеться на сайті Держдепу, повідомляє УНН.

Зазначається, що орієнтовна загальна вартість угоди становить 2,68 мільярда доларів.

Якщо запропоновану покупку буде завершено, Україна профінансує її за рахунок комбінації європейських внесків та іноземного військового фінансування США, виділеного під час попередньої адміністрації.

У Держдепі США вважають, що Україна на цей момент виграє війну

У Держдепі уточнили, що уряд України запросив придбання наступних "неосновних" позицій оборонного обладнання:

Вказується, що цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є рушійною силою політичного та економічного прогресу в Європі.

Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужними засобами протиповітряної оборони. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили. Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить базового військового балансу в регіоні