Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти росії
Київ • УНН
Дональд Трамп підписав закон про розширення санкцій і тарифів проти росії та продовження обмежень щодо Ірану. Закон допускає мита до 100% для покупців російських енергоносіїв.
Президент США Дональд Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти росії. Про це повідомляється на сайті Білого дому, інформує УНН.
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"У п'ятницю, 18 вересня 2026 року, Президент підписав закон: H.R. 5334, "Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти росії та Ірану 2026 року", який дозволяє та розширює законодавчі санкції, тарифи та заборони щодо росії, а також продовжує дію чинних санкцій щодо Ірану", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.
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