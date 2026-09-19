Удар КАБом по багатоповерхівці в Сумах: загинули двоє чиновників міськради, кількість постраждалих зросла до 8

Україна отримає від США нові ракети для С-300, що про них відомо

Прем'єр Британії проситиме Трампа передати Україні ракети Patriot перед зимою

Понад 115 тисяч людей залишили домівки через новий наступ хуситів у Ємені

Для Ер-Ріяда велика рідкість: у столиці Саудівської Аравії двічі оголосили повітряну тривогу

лавров і Рубіо можуть зустрітися у Нью-Йорку, однією з ключових тем стане Україна

Вірус Західного Нілу шириться Європою, в Італії зафіксували понад 650 випадків

Зустріч Зеленського з Трампом на Генасамблеї ООН наразі не планується – ЗМІ

Війна виснажує економіку росії – дефіцит бюджету зростає, резерви тануть, а борги дорожчають – АР

США ледь не розпочали війну із Китаєм через помилковий звіт, створений за допомогою ШІ – CNN