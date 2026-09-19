Удар КАБом по багатоповерхівці в Сумах: загинули двоє чиновників міськради, кількість постраждалих зросла до 8
Київ • УНН
У Сумах через ворожий удар по багатоповерхівці загинули двоє працівників міськради. Поранено 8 людей, серед них двоє дітей.
Внаслідок ворожої атаки на Суми ввечері 18 вересня загинули двоє працівників Сумської міської ради. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар, інформує УНН.
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У свою чергу в Нацполіції розповіли, що крім двох загиблих унаслідок влучання по багатоповерхівці у Сумах поранень зазнали 8 людей, серед них - двоє дітей.
Попередньо, ворог застосував керовану авіаційну бомбу, яка влучила у багатоквартирний житловий будинок. ... Внаслідок ворожого удару частково пошкоджено багатоповерхівку, виникло загоряння автомобілів
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Ввечері 17 вересня росіяни атакували Суми та околиці керованими авіабомбами. Під завалами пошкодженої багатоповерхівки можуть бути люди.
"Було пряме влучання авіабомби у будинок" - у Сумах відомо про двох загиблих у результаті атаки рф18.09.26, 22:55 • 7040 переглядiв