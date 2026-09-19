Удар КАБом по многоэтажке в Сумах: погибли два чиновника горсовета, число пострадавших возросло до 8
Киев • УНН
В Сумах в результате вражеского удара по многоэтажке погибли два сотрудника горсовета. Ранены 8 человек, среди них двое детей.
В результате вражеской атаки на Сумы вечером 18 сентября погибли двое работников Сумского городского совета. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артём Кобзарь, информирует УНН.
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В свою очередь в Нацполиции рассказали, что помимо двух погибших в результате попадания по многоэтажке в Сумах ранения получили 8 человек, среди них — двое детей.
Предварительно, враг применил управляемую авиационную бомбу, которая попала в многоквартирный жилой дом. ... В результате вражеского удара частично повреждена многоэтажка, произошло возгорание автомобилей
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Вечером 17 сентября россияне атаковали Сумы и окрестности управляемыми авиабомбами. Под завалами повреждённой многоэтажки могут находиться люди.
"Было прямое попадание авиабомбы в дом" — в Сумах известно о двух погибших в результате атаки рф18.09.26, 22:55 • 7088 просмотров