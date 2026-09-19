Президент США Дональд Трамп подписал закон о "адских санкциях" против России. Об этом сообщается на сайте Белого дома, информирует УНН.

Детали

"В пятницу, 18 сентября 2026 года, Президент подписал закон: H.R. 5334, "Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года", который разрешает и расширяет законодательные санкции, тарифы и запреты в отношении России, а также продлевает действие действующих санкций в отношении Ирана", — говорится в сообщении.

Напомним

Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против России и возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.

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