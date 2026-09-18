Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании

Главный тренер юношеской сборной Украины по футболу (U-19) Олег Лужный назвал состав, который будет готовиться к товарищескому турниру в Альбире (Испания). На нем наша команда проведет три матча, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Состав юношеской сборной Украины (U-19)

Вратари: Ростислав Баглай ("Шахтер" Донецк), Денис Талько ("Полесье" Житомир), Остап Михайлюк ("Риу Аве" Вила-ду-Конди, Португалия).

Защитники: Глеб Катков ("Торпедо" Кутаиси, Грузия), Данило Огородник, Назар Иваськив (оба — "Динамо" Киев), Станислав Толстолис ("Насьонал" Мадейра, Португалия), Никита Калюжный ("Шахтер" Донецк), Егор Шерстюк ("Металлист" Харьков), Артем Мурадян ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Илья Кутья ("Хайдук" Сплит, Хорватия).

Полузащитники: Патрик Сикут ("Питерборо Юнайтед", Англия), Павел Люсин ("Динамо", Киев), Дмитрий Сухонос ("Колос" Ковалевка), Виталий Глют ("Чикаго Файр", США), Андрей Король ("Харьков"), Александр Ткаченко ("Вердер" Бремен, Германия), Мухаммад Джурабаев ("Рух" Львов).

Нападающие: Александр Дедов ("Карпаты" Львов), Адам Гурам ("Хайдук" Сплит, Хорватия), Юрий Кисак ("Вильярреал", Испания), Данило Тарасенко ("ЦСКА 1948" София, Болгария), Виталий Глют ("Чикаго Файр", США), Иван Багрий ("Харьков").

Расписание товарищеских матчей юношеской сборной Украины (U-19):

24 сентября — Швеция — Украина (15:00);

27 сентября — Германия — Украина (18:00);

30 сентября — Шотландия — Украина (11:00).

Напомним

Глава Комитета профессионального футбола Украинской ассоциации футбола Олег Лужный возглавил юношескую сборную Украины U-19, заменив на этом посту Дмитрия Михайленко.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявил состав главной команды, которая будет готовиться к матчам Лиги наций 2026/2027 против Венгрии и Грузии.