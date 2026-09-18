США одобрили продаж истребителей F-35 Саудовской Аравии на 24 миллиарда долларов
Киев • УНН
Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Саудовской Аравии 48 истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 24,3 миллиарда долларов. Сделка должна укрепить безопасность союзника.
Соединённые Штаты одобрили потенциальную продажу Саудовской Аравии 48 истребителей F-35 на сумму 24,3 миллиарда долларов. Государственный департамент объявил в четверг, что согласовал возможную продажу самолётов и сопутствующего оборудования. Об этом сообщает dpa, пишет УНН.
Детали
"Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединённых Штатов за счёт укрепления безопасности основного союзника вне НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива", — заявили в ведомстве.
"Предлагаемая продажа этого оборудования и услуг поддержки не изменит военный баланс в регионе", — добавили в Госдепартаменте.
Посольство Саудовской Аравии в США отметило, что потенциальная сделка отражает "силу и долгосрочный характер" саудовско-американского стратегического партнёрства, а также дальнейшее развитие оборонного сотрудничества.
В ноябре президент США Дональд Трамп накануне визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон заявил, что США готовы продать истребители Саудовской Аравии.
Поддерживаемые Ираном хуситы усилили атаки на соседнюю Саудовскую Аравию на фоне новой эскалации войны в Йемене. Королевство также подверглось атакам с территории Ирака.
До сих пор Израиль был единственной страной на Ближнем Востоке, имевшей на вооружении эти американские малозаметные самолёты.
F-35 считается самым современным истребителем в мире. Его также закупили для так называемой программы НАТО по "совместному использованию ядерного оружия" (nuclear sharing) — концепции сдерживания, согласно которой союзники получают доступ к американским ядерным бомбам. Благодаря особой форме и специальному покрытию корпуса самолёт сложно обнаружить вражескими радарами.
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