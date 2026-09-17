Тендеры на сотни миллионов и вопросы к ценам: кто ремонтирует университет Богомольца

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 8 сентября по результатам тендера заказал ООО «Грин Трейдинг» ремонт здания общежития в столице за 66,73 млн грн. Журналисты издания «Наші гроші» обратили внимание на вероятное завышение стоимости материалов. УНН выяснил, что это не первый и не крупнейший тендер, который университет отдал «Грин Трейдинг», а общая стоимость приобретенных услуг превышает 420 млн грн.

До конца года на улице Грушецкая, 14б в Киеве должны отремонтировать пятиэтажное общежитие. Работы предусматривают частичную термомодернизацию фасадов и чердачного перекрытия, замену 269 окон, устройство нового мощения, восстановление поврежденных железобетонных конструкций и кирпичных стен, входа в подвал и крылец. Также должны восстановить парапеты, карнизы, водостоки, гидроизоляцию, лакокрасочное покрытие металлических решеток на окнах.

Работы финансируют из государственного бюджета. Договорная цена динамичная и включает 813 тыс. грн на покрытие рисков и 2,39 млн грн на инфляцию (здесь и далее суммы и цены указаны с НДС). Как указывает издание «Наші гроші», согласно Настановлению по определению стоимости строительства №281 при динамичной договорной цене средства на покрытие рисков не учитываются.

В информации о ценах на материальные ресурсы металлопластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом размером 2100х1400 мм и профилем Steko Ideal 7000 учли по 27 695 грн/шт., или 9 420 грн/кв. м. «Маркет вікна» и «Маркет двері» продают такие по одинаковой цене 3 724 грн/кв. м, что в 2,5 раза дешевле.

Аналогичная ситуация и с минеральной ватой Izovat 135 кг/кв. м толщиной 100 мм, которую заказали по 731 грн/кв. м. Аналогичную вату можно приобрести по цене от 580 грн/кв. м, что на 21% дешевле. Вату Izovat 135 кг/кв. м толщиной 150 мм указали по 1 096 грн/кв. м. «Куб» продает ее по 639 грн/кв. м.

Смесь для приклеивания Ceresit CT 190 Pro заказали по 29 грн/кг. «Венбуд» продает ее по 22 грн/кг, а «Буд Платформа» — по 25 грн/кг, что на 14–24% дешевле.

Вероятная переплата по указанным позициям составляет более 5 миллионов гривен.

Примечательно, что фирма получила подряд без конкуренции, поскольку на открытые торги больше никто не подал заявку.

Параллельно с указанным тендером компания победила в закупке услуг по ремонту общежития по адресу Грушецкая, 14в. Этот договор практически аналогичен по стоимости.

Обе эти закупки уже попали под проверку Государственной аудиторской службы из-за возможных нарушений.

Миллионные ремонты под вопросом: что ранее обнаружили аудиторы

Ректором Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца является Юрий Кучин, и именно во время его руководства «Грин Трейдинг» стала получать заказы от вуза.

В сентябре 2022 года компания получила подряд на ремонт помещений библиотеки физико-химического корпуса медуниверситета. Работы должны были завершить до 21 ноября того же года, однако уже в следующем году — в феврале и мае — заключались дополнительные соглашения о продлении срока выполнения работ из-за воздушных тревог и перебоев с энергоснабжением.

Ожидаемая стоимость 6,79 млн грн с НДС, а сумма договора — почти 6,74 млн грн с НДС, фактическая экономия — менее процента. Такая небольшая разница, вероятно, была обусловлена тем, что «Грин Трейдинг» была единственным участником торгов.

В середине 2023 года компания получила еще один заказ — текущий аварийный ремонт входной группы физико-химического корпуса на сумму 149,5 тысячи гривен с НДС. Но после такого скромного тендера «Грин Трейдинг» в 2024 году приняла участие в тендере на сумму чуть более 14 млн грн с НДС. Тогда с ней конкурировало ООО «Центр-БУД», последнее предложило более низкую стоимость выполнения работ — 11,35 млн грн. Но это предложение было отклонено, в частности из-за того, что участник якобы не предоставил все необходимые документы.

Компания "Центр-Буд" обратилась с жалобой в Антимонопольный комитет Украины, утверждая, что университет применил основания для отклонения, которые не были предусмотрены законодательством и тендерной документацией. Она требовала отменить решение НМУ и вернуть её предложение на оценивание. Но в итоге жалоба была отклонена, а победителем признали "Грин Трейдс" с предложением на сумму более 12,9 млн грн. Однако фирма-конкурент решила не сдаваться и подала ещё одну жалобу — в ней указывалось на отсутствие обоснования цен на оконные блоки и другие ресурсы, проблемы с подтверждением наличия оборудования и опыта, а также обращалось внимание на полное совпадение шифров позиций в ведомости ресурсов НМУ и смете "Грин Трейдинг". Автор жалобы предполагал возможную согласованность, но это лишь утверждение заявителя, а не установленный факт сговора. Кроме того, "Центр-Буд" указывал, что в сметных документах "Грин Трейдинг" работы планировались на более длительный период, тогда как тендер требовал завершить их до 31 декабря 2024 года. В то же время "Грин Трейдинг" отдельным гарантийным письмом подтвердил готовность завершить работы до этой даты. Компании удалось убедить АМКУ в необоснованности жалобы, и её отклонили. Но, несмотря на гарантии "Грин Трейдс" о том, что работы будут выполнены в установленные сроки, срок выполнения работ продлевался дважды — в последний раз до конца 2025 года.

Самой грандиозной для "Грин Трейдинг" стала победа в тендере на сумму более 278 млн грн. Интересно, что речь идёт о том же объекте, что и в предыдущем тендере, но если ранее речь шла о замене окон, то теперь — о капитальном ремонте.

В тендере на такую крупную сумму не обошлось без конкуренции. Конкурентом выступила компания "Фасад-Сервис-Буд". Но предложение компании, которое было пусть и незначительно, но экономически более выгодным, отклонили из-за несоответствия требованиям тендерной документации.

И здесь не обошлось без жалоб. Ещё до начала торгов "Фасад-Сервис-Буд" заявила о наличии требований, которые могли сузить конкуренцию. Университет требовал опыт капитального ремонта/реконструкции за ограниченный период и подтверждение 18 конкретных видов работ в установленных минимальных объёмах. Университет согласился частично удовлетворить эту жалобу и смягчил, в частности, требования относительно сроков выполнения аналогичных работ. Компания также обращалась в АМКУ, но там её жалобу отклонили.

Но на этом всё не завершилось. Проверкой закупки занялась Государственная аудиторская служба. У неё возникло много вопросов. Среди них — в частности, разница между сроками оплаты, указанными в объявлении о тендере и договоре, уменьшение гарантийного срока с 10 до 5 лет, отсутствие плана финансирования и календарного графика работ. Большинство вопросов были адресованы университету под руководством ректора Кучина.

Были вопросы и к "Грин Трейдинг" — в договорную цену "Грин Трейдинг" были включены 2 915 849 грн "средств на покрытие рисков". При этом ГАСУ установила, что НМУ в тендерной документации не зафиксировал ни конкретную сумму, ни процент риска, а проект договора не содержал порядка использования этих средств. Отдельно аудиторы обнаружили ещё 7 791 521 грн на покрытие дополнительных расходов, связанных с инфляционными процессами. И вновь обратили внимание, что проект договора не устанавливал порядок использования этих денег. В итоге университет устранил большинство нарушений, и с "Грин Трейдинг" был заключён договор. Работы компания должна выполнить до конца текущего года.

Но среди информации о ценах на материалы, как и в закупке услуг по ремонту общежития, можно найти позиции, обоснованность стоимости которых вызывает сомнения. Например, планируется установка светильников в виде потолочных светодиодных панелей «Армстронг» 60×60 LED FLF-87 36W NW в количестве 230 штук. Стоимость одной панели без учёта транспортных и складских расходов, указанная исполнителем, составляет 9 384 грн, то есть более 2,1 млн грн за все панели.

На розничном рынке такую панель можно приобрести за 1010 грн.

При общей стоимости 230 панелей переплата может составлять около 1,93 млн грн. Этому может быть только одно объяснение: единица товара в данном случае — это 10 панелей. Однако так ли это на самом деле, или исполнитель заложил значительно завышенную стоимость?

Завышение ожидаемой стоимости

Это наиболее распространённая схема манипуляций. Она встречается почти во всех сферах закупок товаров и услуг, но едва ли не чаще всего — в строительной сфере. Как отмечали аналитики DOZORRO ещё в 2024 году, фактически каждая тринадцатая гривна в договорах, которые они промониторили, — это переплата. Они указывают, что завышение обычно происходит за счёт стоимости строительных материалов.

Цены на строительные материалы завышают участники тендеров — строительные компании. Однако они завышают их, потому что могут это делать: ожидаемая стоимость закупки это позволяет. В конце концов, бизнес ищет возможность заработать, поэтому в пределах ожидаемой стоимости и предлагает свою цену. Ведь ожидаемая стоимость, которую определяет заказчик, — это максимальная сумма, которую он готов заплатить - отмечают в DOZORRO.

Завышение именно на строительных материалах происходит из-за зарегулированности стоимости работ, оплаты труда и использования техники. А вот со стоимостью материалов ситуация несколько иная, и здесь возможны корректировки цен.

Также иногда поставщики завышают объёмы работ, например указывают больше человеко-часов, чем фактически требуется для выполнения поставленной задачи.