Репутация владельца бизнеса под атакой: откуда может прилететь и как защищаться

В бизнесе защита чести, достоинства и деловой репутации — это не только защита конкретных лиц — владельцев или руководителей. Информация, опубликованная в СМИ или социальных сетях, непосредственно влияет на сам бизнес: деятельность компании, её отношения с партнёрами и клиентами и, в конечном счёте, на финансовые результаты бизнеса. Об источниках репутационного ущерба и о том, сколько на самом деле стоит репутация владельца бизнеса, УНН рассказал CEO юридической компании "Болинский и команда", адвокат Святослав Болинский.

Сама по себе опубликованная негативная информация о владельце или компании не означает, что это атака конкурентов или недоброжелателей. Вместе с тем именно такую методику они могут использовать. Одну публикацию, часто на малоизвестной площадке, начинают активно распространять на других ресурсах, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Таким образом создаётся впечатление, что информация имеет широкое подтверждение. Необходимо устанавливать не только количество материалов, но и их происхождение и связь между ресурсами, где опубликована информация.

Важно понимать: даже достоверная информация может быть вырвана из контекста или подана таким образом, что у читателя или зрителя формируется ложное впечатление о ситуации. Например, владельца компании могут вызвать на допрос или для проведения других следственных действий не в качестве подозреваемого, а в качестве свидетеля в уголовном производстве. Вызов на допрос может быть связан с проверкой контрагентов или партнёров. Сам факт допроса не свидетельствует о его причастности к правонарушению.

В зависимости от обстоятельств информация об участии лица в следственных действиях может распространяться как соответствующими государственными органами, так и другими участниками или заинтересованными лицами, в том числе конкурентами. В первом случае речь идёт об информировании общественности о ходе производства. В другом — информация может использоваться для формирования определённого восприятия лица или компании.

Сколько стоит репутация?

Защита чести, достоинства и деловой репутации — это всегда история, требующая достаточно серьёзной подготовки в, казалось бы, простой правовой плоскости. В каждом конкретном случае необходимо установить, в чём именно заключается нарушение, посягающее на честь, достоинство и деловую репутацию, и понимать, каким образом оно произошло. Важно определить, является ли это оценочным суждением или фактическими утверждениями, кто распространил информацию, кто именно о ней узнал, какие доказательства подтверждают опубликованное и где именно находится информация, унижающая честь, достоинство и деловую репутацию.

"Универсального алгоритма защиты нет — каждая ситуация требует отдельного анализа, — отмечает CEO "Болинский и команда" Святослав Болинский. — Одна из самых сложных проблем в таких спорах — определить размер компенсации за причинённый моральный вред и репутационные потери. Недостаточно сказать: "Я хочу миллион гривен". Почему именно миллион? Сегодня нет инструментария, который позволял бы обоснованно определить стоимость ущерба, нанесённого чести, достоинству и деловой репутации. Суды могут присудить 20, 30 или 50 тысяч гривен. Однако вопрос методики, с помощью которой можно было бы определить размер такой компенсации, остаётся открытым. Креативный и методический подход к определению стоимости вреда, причинённого чести, достоинству и деловой репутации, требует гибкого подхода и понимания того, что это философские понятия, которые у каждого, кто пострадал от посягательства, будут абсолютно разными. Например: лицо может не испытывать моральных страданий и переживаний, а достоинство и деловая репутация пострадали, или наоборот. И в этом аспекте, если существуют методики определения морального вреда, то методик определения стоимости деловой репутации или чести нет, что, с нашей точки зрения, даёт неограниченное поле для проведения исследований и оценки".

Юрист подчеркивает, что необходим комбинированный подход к определению стоимости вреда, причинённого чести, достоинству и деловой репутации, посредством релевантных категорий и понятийного аппарата. В частности, такими релевантными категориями могут быть методики определения стоимости деловой репутации по гудвиллу. Хотя эта категория релевантна для юридических лиц и определяется согласно НК Украины как нематериальный актив, на стоимость которого влияют качественные управленческие решения, положение на рынке и т. п. Однако если такая категория присутствует для юридических лиц, её можно применять и к физическим лицам, поскольку физические лица также имеют положение на рынке, в частности в определённой деловой среде. Деловые и коммуникативные качества, опыт и занимаемая должность непосредственно влияют на результативность тех или иных процессов. То есть необходимо найти ответ на вопрос — сколько стоят "слово", "действие" и "рекомендация" физического лица, пострадавшего от нарушения его чести, достоинства и деловой репутации.

Не лишённым аргументов является подход, который можно назвать приближённым к маркетинговым исследованиям позиционирования продукта, а в нашем случае — пострадавшего человека — в определённой среде. То есть, если говорить кратко, защита чести, достоинства и деловой репутации — это не только моральный вред, учитывая который большинство судов удовлетворяют иски на мизерные суммы. Нам необходимо принимать во внимание международную практику рассмотрения аналогичных дел, например, всем нам известное дело E. Jean Carroll v. Donald Trump (США), в котором через СМИ распространялась информация о недостоверных событиях и вымышленных фактах. Однако суд, в отличие от судов Украины, оценил расходы на восстановление репутации в более чем 11 миллионов долларов США. Rush v. Nationwide News (Австралия) — дело, в котором суд установил, что издательство не доказало достоверность распространённой информации, и присудил 2,8 миллиона долларов США компенсации. Однако в судах Украины такие суммы вряд ли можно встретить, учитывая, что якобы диспозитивность в доказывании практически сведена к необходимости доказывать конкретные данные в философских категориях — мораль, честь и достоинство — комментирует Святослав Болинский.

Источники репутационного вреда

Любая ситуация, когда информация о человеке или компании становится известна третьим лицам, может стать источником репутационного вреда: публикация в СМИ, блоге, социальной сети, заявление конкурентов, публичное выступление, комментарий клиента, рассказ бывших работников или контрагентов.

Святослав Болинский:

В каждом случае необходимо разбираться, в чём заключается негативное влияние информации и действительно ли она унижает честь, достоинство или деловую репутацию. Важно оценивать не только достоверность отдельного факта, но и то, как он представлен и какой именно вывод может сделать аудитория. Свобода слова не должна означать отсутствие ответственности за распространение недостоверной и манипулятивной информации. Особенно опасно, когда в заголовке человека называют преступником, хотя его вина не установлена судом, а мы явно понимаем, что дело может даже не дойти до суда. Не все читают дальше заголовка и вникают в суть материала. Поэтому особенно внимательно необходимо относиться к источникам информации, формулировкам и контексту. По нашему мнению, сегодня необходимо создавать достаточно сильные позиции и судебные прецеденты, чтобы информирование общественности было объективным и не причиняло вреда субъекту, а сама информация была цивилизованной.

Публикации с негативной информацией или организованная репутационная кампания?

Прежде всего необходимо разложить ситуацию на части и проверить: какие именно утверждения содержатся в публикации; является ли это фактом или мнением; соответствует ли информация действительности; в случае публикации правдивой информации — не вырвана ли она из контекста; кто именно и зачем это сказал или написал и можно ли проверить утверждения документами. Также необходимо оценить, наносит ли информация ущерб репутации и были ли нарушены правила её распространения, а также отделить критику от утверждения о факте.

Далеко не на каждую негативную оценку стоит реагировать с юридической точки зрения и отстаивать честь и достоинство. Комментарии о сервисе являются обычной практикой. В случае явно заказных публикаций в малоизвестных медиа также не всегда стоит прибегать к юридической реакции. Такая публикация может не иметь достаточного охвата, чтобы причинить реальный репутационный ущерб. Сама реакция может привлечь к ней больше внимания.

Есть несколько вариантов развития ситуации. В одном случае стоит не реагировать — завтра информация уже будет неактуальной. В другом случае реакция может привести к ещё большей огласке. А в третьей ситуации нужно немедленно собирать доказательства, при необходимости проводить экспертные исследования публикаций, оценивать причинённый ущерб и подавать иск. В то же время суды анализируют конкретные высказывания, содержание и контекст публикации.

Зачем запускают дискредитационную кампанию?

Запуск дискредитационной кампании — это не только месть. Может иметь место корпоративный конфликт, когда один владелец оказывает давление на другого. Причиной может быть желание отыграться за проигранное дело, неполученный тендер, месть со стороны недовольного бывшего работника. Также в этот момент может идти судебный спор, и необходимо изменить позицию другой стороны, создав репутационные риски. В большинстве случаев достаточно, чтобы возникли сомнения в том, стоит ли сотрудничать с этой компанией.

Что можно требовать и что делать?

На случай возможного репутационного кризиса стоит иметь план действий. В случае появления негативных публикаций, содержащих признаки заказной кампании, необходимо зафиксировать дату, время, автора, источник публикации, ссылку на неё, комментарии, количество просмотров и т. д. Следующий шаг — анализ последствий для лица, о котором написали, и для бизнеса, а также подготовка юридической защиты.

Проблема в том, что негативная информация быстро распространяется. Опровержение же не получает такой же огласки. Особенно показательно, когда сообщения основываются на предположениях, незавершённом судебном процессе или уголовном производстве. Часто впоследствии суд может установить совершенно иные обстоятельства. Тогда возникает вопрос: вернётся ли медиа к этой истории и сообщит ли своей аудитории о том, что первоначальная информация оказалась неверной? На практике это происходит далеко не всегда. Однако контроль публикаций в СМИ — из категории MUST HAVE, поскольку посредством публикаций проводятся досудебные (уголовные) расследования с последствиями, блокируются определённые действия, и даже контракты могут быть расторгнуты именно из-за распространения недостоверной информации, нарушающей деловую репутацию — комментирует Святослав Болинский.

Сегодня мы довольно часто встречаем в информационном пространстве публикации, которые могут унижать честь, достоинство и деловую репутацию. При этом последующее опровержение распространённой информации практически не встречается. Однако сам процесс опровержения и получения справедливой компенсации за распространение недостоверной информации требует формирования действенной судебной практики, которая критически относилась бы к тому, что из-за распространения недостоверной информации бизнес может подвергаться преследованию со стороны контролирующих и правоохранительных органов, а действия по восстановлению деловой репутации не всегда можно измерить с помощью конкретных инструментов и экспертиз. Закреплённая статьёй 3 Конституции Украины высшая социальная ценность, которой являются честь и достоинство, должна получить защиту в виде справедливой компенсации, опровержения информации и восстановления деловой репутации.