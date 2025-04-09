E. Джин Кэрролл

ABC News согласилась выплатить Дональду Трампу 15 миллионов долларов за клевету после ложного заявления ведущего об изнасиловании. Телеканал также должен опубликовать официальное извинение на своем сайте.
В марте Трамп потратил $4,9 млн на юридические услуги, и у него может не хватить денег на оплату адвокатов, поскольку на счетах
его избирательной кампании осталось лишь $6,8 млн.
Суд присяжных обязал бывшего президента Трампа выплатить автору книги Элизабет Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов возмещения
убытков и штрафов за клеветнические комментарии относительно ее обвинений в изнасиловании в его адрес. Трамп заявил, что подаст
апелляцию на "абсолютно бессмысленный" вердикт.