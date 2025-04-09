E. Джин Кэрролл

Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэррол за унизительные комментарии в ее адрес

Суд присяжных обязал бывшего президента Трампа выплатить автору книги Элизабет Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов возмещения убытков и штрафов за клеветнические комментарии относительно ее обвинений в изнасиловании в его адрес. Трамп заявил, что подаст апелляцию на "абсолютно бессмысленный" вердикт.