YouTube заплатит Трампу почти 25 млн долларов: часть средств пойдет на обустройство бального зала в Белом доме
Киев • УНН
YouTube выплатит $24,5 млн для урегулирования иска Дональда Трампа, поданного после блокировки его аккаунта в 2021 году. Из общей суммы $22 млн пойдет в фонд Trust for the National Mall на обустройство бального зала в Белом доме.
Видеоплатформа YouTube достигла мирового соглашения по иску, поданному экс-президентом США Дональдом Трампом после блокировки его аккаунта в 2021 году. Компания выплатит $24,5 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.
Подробности
Соглашение делает YouTube, принадлежащий корпорации Google (Alphabet), последним среди крупных технологических игроков, согласившихся на урегулирование судебных споров с Трампом. Ранее Meta выплатила $25 млн, а компания X (бывший Twitter) - $10 млн.
По информации источников, Google стремился согласовать сумму, меньшую той, которую согласовала Meta. Из общей суммы $22 млн будет направлено в некоммерческий фонд Trust for the National Mall. Средства используют для обустройства в Белом доме нового бального зала, стилизованного под поместье Мар-а-Лаго. Общая стоимость проекта оценивается в $200 млн и будет финансироваться за счет пожертвований Трампа и других доноров.
Еще $2,5 млн получат другие истцы по делу, среди которых Американский консервативный союз и писательница Наоми Вульф. Соглашение не предусматривает компенсаций за адвокатские услуги.
Дополнение
Со времени ухода из Белого дома Трамп получил более $80 млн в результате урегулирования исков против технологических и медиакомпаний. В частности, в июле Paramount Global выплатила ему $16 млн по делу, касавшемуся интервью в программе "60 минут" с Камалой Харрис.
Напомним
Ранее сообщалось, что в США Федеральный апелляционный суд 2-го округа одобрил решение присяжных о взыскании с президента Дональда Трампа 83,3 миллиона долларов за клевету на журналистку Э. Джин Кэрролл в 2019 году - тогда у Трампа был первый срок пребывания на посту президента.
Судьи также отклонили попытки Трампа утверждать, что он обладает президентским иммунитетом, поскольку сделал эти заявления, находясь на посту.