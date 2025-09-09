Трамп має 83,3 млн доларів за наклеп на журналістку: деталі рішення суду
Київ • УНН
Суд у США підтвердив рішення про стягнення з Дональда Трампа 83,3 мільйона доларів за наклеп на журналістку Е. Джин Керролл. Суд відхилив аргумент Трампа про президентський імунітет.
У США Федеральний апеляційний суд 2-го округу схвалив рішення присяжних про стягнення з президента Дональда Трампа 83,3 мільйона доларів за наклеп на журналістку Е. Джин Керролл у 2019 році - тоді у Трампа був перший термін перебування на посаді президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Судді також відхилили спроби Трампа стверджувати, що він має президентський імунітет, оскільки зробив ці заяви, перебуваючи на посаді.
Колегія з трьох суддів послалася на неодноразові заперечення Трампа та публічну критику Керролл, навіть після того, як перше журі визнало його заяви наклепницькими, як підставу для підтвердження штрафних збитків.
Сам Трамп неодноразово заявляв, що Керролл "не в його типі", і припускав, що вона вигадала звинувачення в сексуальному насильстві, щоб підвищити продажі книги.
Довідка
Керролл стверджувала, що Трамп зґвалтував її в універмазі в середині 1990-х років, а потім зганьбив її, коли заперечив її звинувачення. Вона подала позов проти Трампа на підставі закону штату Нью-Йорк, який дозволяє переглядати справи про сексуальне насильство. В 2023 році присяжні присудили Керролл 5 мільйонів доларів, визнавши, що Трамп зґвалтував і зганьбив її. Федеральний апеляційний суд підтвердив цей вердикт.
Тепер Трамп має час до листопада, щоб звернутися до Верховного суду з проханням розглянути апеляцію.
Нагадаємо
Наприкінці серпня 2025 року Апеляційний суд США визнав більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, незаконними. Водночас дане судове рішення дозволяє тарифам бути чинними до 14 жовтня.