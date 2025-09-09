Трамп має 83,3 млн доларів за наклеп на журналістку: деталі рішення суду

$41.220.13
48.160.03
ukenru
Ексклюзив
07:10 • 2 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 470 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 1982 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 5738 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 17345 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 31441 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 35090 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 27451 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 47864 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 26947 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
96%
754мм
Популярнi новини
Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger 8 вересня, 21:17 • 9766 перегляди
Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС Photo8 вересня, 22:29 • 12541 перегляди
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto01:19 • 9246 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура01:55 • 11578 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС02:16 • 6632 перегляди
Публікації
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 2 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 470 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 35090 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 28420 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 83717 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білорусь
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 15998 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 15839 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 83717 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 42694 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 46451 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Financial Times
The Times

Трамп має 83,3 млн доларів за наклеп на журналістку: деталі рішення суду

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Суд у США підтвердив рішення про стягнення з Дональда Трампа 83,3 мільйона доларів за наклеп на журналістку Е. Джин Керролл. Суд відхилив аргумент Трампа про президентський імунітет.

Трамп має 83,3 млн доларів за наклеп на журналістку: деталі рішення суду

У США Федеральний апеляційний суд 2-го округу схвалив рішення присяжних про стягнення з президента Дональда Трампа 83,3 мільйона доларів за наклеп на журналістку Е. Джин Керролл у 2019 році - тоді у Трампа був перший термін перебування на посаді президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Судді також відхилили спроби Трампа стверджувати, що він має президентський імунітет, оскільки зробив ці заяви, перебуваючи на посаді.

Колегія з трьох суддів послалася на неодноразові заперечення Трампа та публічну критику Керролл, навіть після того, як перше журі визнало його заяви наклепницькими, як підставу для підтвердження штрафних збитків.

Сам Трамп неодноразово заявляв, що Керролл "не в його типі", і припускав, що вона вигадала звинувачення в сексуальному насильстві, щоб підвищити продажі книги.

Довідка

Керролл стверджувала, що Трамп зґвалтував її в універмазі в середині 1990-х років, а потім зганьбив її, коли заперечив її звинувачення. Вона подала позов проти Трампа на підставі закону штату Нью-Йорк, який дозволяє переглядати справи про сексуальне насильство. В 2023 році присяжні присудили Керролл 5 мільйонів доларів, визнавши, що Трамп зґвалтував і зганьбив її. Федеральний апеляційний суд підтвердив цей вердикт.

Тепер Трамп має час до листопада, щоб звернутися до Верховного суду з проханням розглянути апеляцію.

Нагадаємо

Наприкінці серпня 2025 року Апеляційний суд США визнав більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, незаконними. Водночас дане судове рішення дозволяє тарифам бути чинними до 14 жовтня.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Нью-Йорк (штат)
E. Джин Керролл
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки