Вбили іноземця на кладовищі під Києвом, випустивши 11 куль: трьох осіб відправили під варту
Київ • УНН
Групі осіб, яка вбила 33-річного іноземця на кладовищі під Києвом, повідомили про підозру. Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Контекст
9 грудня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що у селі Михайлівка-Рубежівка зник її цивільний чоловік. Вранці наступного дня при обстеженні території одного з місцевих кладовищ поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.
Деталі
Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили, що до скоєння злочину причетні троє спільників - 51-річний іноземець та двоє чоловіків 38 років, які мешкали в столиці. Поліцейські з’ясували, що напередодні між потерпілим та зловмисниками виник конфлікт. Підозрювані вирішили помститися та вбити знайомого. Шляхом обману фігуранти домовились про зустріч з постраждалим на кладовищі. На місці події нападники здійснили 11 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого та зникли. Від отриманих численних кульових поранень чоловік загинув на місці.
Як повідомили у поліції, одного з фігурантів затримано в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України, інших двох — в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили фігурантам про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.
У суді затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманих до вчинення інших злочинів на території Київської області та за її межами - повідомили правоохоронці.
