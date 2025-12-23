$42.150.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вбили іноземця на кладовищі під Києвом, випустивши 11 куль: трьох осіб відправили під варту

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Групі осіб, яка вбила 33-річного іноземця на кладовищі під Києвом, повідомили про підозру. Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Вбили іноземця на кладовищі під Києвом, випустивши 11 куль: трьох осіб відправили під варту

Групі осіб, яка під Києвом вбила 33-річного іноземця на кладовищі, повідомили про підозру. Як повідомили у поліції Київської області, суд вже обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, передає УНН.

Контекст

9 грудня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що у селі Михайлівка-Рубежівка зник її цивільний чоловік. Вранці наступного дня при обстеженні території одного з місцевих кладовищ поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Деталі

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили, що до скоєння злочину причетні троє спільників - 51-річний іноземець та двоє чоловіків 38 років, які мешкали в столиці. Поліцейські з’ясували, що напередодні між потерпілим та зловмисниками виник конфлікт. Підозрювані вирішили помститися та вбити знайомого. Шляхом обману фігуранти домовились про зустріч з постраждалим на кладовищі. На місці події нападники здійснили 11 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого та зникли. Від отриманих численних кульових поранень чоловік загинув на місці.

Як повідомили у поліції, одного з фігурантів затримано в порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України, інших двох — в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили фігурантам про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).  Досудове розслідування триває.

У суді затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці перевіряють причетність затриманих до вчинення інших злочинів на території Київської області та за її межами - повідомили правоохоронці.

Вбивство 21-річного українця у Відні: обох підозрюваних суд відправив під варту18.12.25, 18:03 • 3336 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Село
Національна поліція України
Київська область
Київ