Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі

Київ • УНН

 • 1772 перегляди

Журналісти ідентифікували Бенксі як Робіна Ганнінгема, який змінив ім'я на Девід Джонс. Він відвідував Україну у 2022 році разом із відомим фотографом.

Журналісти Reuters під час розслідування з'ясували, що під псевдонімом Бенксі (Banksy) може ховатися художник із Брістоля на ім’я Девід Джонс, передає УНН

Деталі

Як виявили журналісти, чоловіка, якого називають Бенксі, ідентифікували як Робіна Ганнінгема з Брістоля, який змінив ім'я на Девід Джонс і пов'язаний з впливовою компанією Pest Control, яка засвідчує автентичність його робіт. Зазначається, що Ганнінгем у певний момент змінив ім'я на Девід Джонс. Імовірно, це сталося через спроби британських ЗМІ розкрити його особу.

В агентстві проаналізували архівні матеріали, старі інтерв'ю, публічні документи та свідчення людей, які були знайомі з художником, а також здійснили поїздку до України, що стало ключовим моментом.

Зокрема, у 2022 році у Горенці, що на Київщині, з’явилося зображення чоловіка у ванній. За словами місцевих жителів, до будинку під’їхала "швидка", звідки вийшло троє чоловіків: один із них був у сірому худі з капюшоном, інший - у бейсболці. На обличчях цих двох були маски. Ще один із цієї групи був без маски, мав лише одну руку та протези на обох нижніх кінцівках.

Чоловіки винесли зі "швидкої" картонні трафарети та приклеїли їх скотчем до внутрішньої стіни знищеної квартири, після чого вони дістали балончики з фарбою.

Повідомляється, що журналісти, щоб спробувати дізнатися в місцевих, які могли бачити цього чоловіка, показували фото Тьєррі Гетта - художника, який знімався в документальному фільмі про Бенксі 2010 року, Роберта Дель Ная - художника і фронтмена гурту Massive Attack, а також Робіна Ганнінгема, якого медіа не раз називали тим, хто ховається за іменем Бенксі.

Одна з жінок Горенки, Тетяна Резниченко, розповіла, що приготувала каву для двох чоловіків, які малювали мурал, і бачила їх без масок. Коли їй показали фото трьох імовірних Бенксі, "її очі розширилися", коли вона побачила Роберта Дель Ная. Попри це, вона заперечила, що саме він малював мурал.

Журналісти дізналися, що чоловіком із протезами був Джайлз Дулі - фотограф-документаліст, який втратив кінцівки в Афганістані. Його фонд передає автомобілі швидкої допомоги місцевим неурядовим організаціям в Україні.

Розслідувачі отримали підтвердження, що Дулі та Дель Ная справді в'їжджали до України 28 жовтня 2022 року - незадовго до того, як почали з'являтися мурали Бенксі. Однак хто був із ними під час створення картин - невідомо.

Після цього журналісти звернулися до історії 2000 року, описаної в книзі колишнього менеджера Бенксі Стіва Лазарідеса. У ній розповідалося, як художника заарештувала поліція, коли він обмальовував рекламний банер. Оскільки збитки перевищували 1500 доларів, поліція намагалася висунути проти нього обвинувачення в тяжкому злочині. Серед документів є й рукописне зізнання затриманого чоловіка. Бенксі сплатив штраф і збори на загальну суму 310 доларів, і на початку 2001 року відбув свій термін у п'ять днів громадських робіт.

Зізнання Бенксі містило ім’я - Робін Ганнінгем. Записів про те, що цей чоловік коли-небудь в'їжджав до України, немає. Однак у мемуарах про Бенксі згадували, що він розглядав можливість офіційної зміни імені. Журналісти визначили, що це може бути Девід Джонс - людина з таким іменем перетинала кордон з Україною в той самий час, що й Дулі та Дель Ная.

