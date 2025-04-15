Київська область

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26227 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156456 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 136178 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139164 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134831 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134787 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196433 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77590 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164668 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116962 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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На Київщині податківець вимагав понад 700 тисяч гривень хабаря за безперешкодну діяльність

Податківця затримано під час отримання 735 тис. грн хабаря від підприємця за не створення перешкод у діяльності. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Кримінал та НП • 15 квітня, 00:05 • 1090 перегляди

Понад 44 тис. безробітних отримали направлення на роботу за програмою "Армія відновлення": названо регіони-лідери

З початку 2025 року понад 44 тисячі українців отримали направлення на роботи з відновлення від Держслужби зайнятості. На оплату праці було виділено 342 мільйони гривень.

Суспільство • 14 квітня, 21:04 • 3012 перегляди

У столиці оголошено повітряну тривогу

У Києві та області оголошено повітряну тривогу. Киян закликають терміново прослідувати в укриття цивільного захисту через виявлені ворожі загрози.

Війна • 14 квітня, 02:15 • 3832 перегляди

Працюють сили ППО: росіяни атакували Київщину дронами

У небі над Київщиною зафіксовано ворожі безпілотники. Сили оборони збивають БПЛА. В області оголошено повітряну тривогу, мешканців закликають перебувати в укриттях.

Війна • 10 квітня, 14:39 • 11727 перегляди

Суд продовжив запобіжний захід Насірову до 10 червня

Суд продовжив дію обов'язків для Романа Насірова, включаючи заборону виїзду з Київської області та носіння електронного браслета. Він є обвинуваченим у завданні державі збитків на 2 млрд грн.

Політика • 10 квітня, 08:42 • 9877 перегляди

рф за ніч атакувала Україну 145 дронами: збито 85

У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.

Війна • 10 квітня, 06:09 • 11303 перегляди

Освітня платформа "Мрія" у 2025 році масштабується на всю країну - Зеленський

Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.

Політика • 8 квітня, 16:45 • 12218 перегляди

ППО збила лише одну з шести балістичних ракет, є влучання на Київщині - Ігнат

Під час нічної атаки силам ППО вдалося збити лише одну з шести балістичних ракет. Також було знищено 12 крилатих ракет типу "Калібр" і Х-101.

Війна • 6 квітня, 11:37 • 16390 перегляди

У депутата селищної ради Київщини можуть конфіскувати автівки та земельні ділянки на 5 млн грн

У депутата селищної ради на Київщині, Максима Ткаченка, можуть конфіскувати автівки та землю на понад 5 млн грн. Майно оформлене на родичів, але фактично використовується ним.

Суспільство • 4 квітня, 16:40 • 15295 перегляди

Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

Суспільство • 4 квітня, 15:00 • 12764 перегляди

На Київщині чоловік постраждав через атаку дронів, пошкоджено автосалон

В Броварському районі Київської області внаслідок атаки БпЛА постраждав чоловік, його госпіталізовано з травмами. Також загорілися авто, пошкоджено автосалон.

Війна • 3 квітня, 23:39 • 63998 перегляди

"Час діяти, Україно!": жителі громади на Київщині отримали можливість дивитися фільми просто неба

У Згурівській громаді на Київщині з'явився пересувний кінопростір завдяки перемозі в конкурсі "Час діяти, Україно!". Місцеві жителі зможуть дивитися кіно просто неба.

Суспільство • 3 квітня, 07:18 • 16791 перегляди

Голова Нацполіції Вигівський задекларував понад 1,4 млн грн доходів

Іван Вигівський задекларував 1 465 392 грн доходів за 2024 рік, його зарплата склала 1 455 920 грн. Подружжя має землю, орендований будинок та значні кошти на рахунках.

Політика • 30 березня, 06:08 • 37432 перегляди

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Вночі Київщину атакували БпЛА. Сили ППО збили ворожі цілі, але уламки пошкодили приватний будинок у Вишгородському районі. Постраждалих немає, в об'єкти інфраструктури не влучили.

Війна • 29 березня, 07:57 • 110589 перегляди

Над Київщиною виявили ворожі безпілотники, працює ППО

У Київській області в повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, мешканців закликають перебувати в укриттях.

Війна • 24 березня, 20:18 • 12481 перегляди

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

У Фастівському районі Київської області 37-річний чоловік отримав поранення внаслідок атаки російських безпілотників. Також пошкоджено два приватні будинки та ліквідовано пожежу.

Війна • 24 березня, 01:03 • 121931 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108040 перегляди

Глава МОЗ Ляшко задекларував 1,5 млн грн зарплати та 30 тис. грн стипендії доньки

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко отримав 1,5 млн грн зарплати за рік, а його донька - 30 тис. грн стипендії. Він також має банківські рахунки, землю на Київщині та два автомобілі Škoda.

Політика • 22 березня, 19:13 • 40018 перегляди

Над Україною збили 100 зі 179 ворожих дронів

У ніч на 22 березня росія запустила 179 дронів з різних напрямків. Сили ППО збили 100 ударних БПЛА типу Shahed та інших безпілотників на півдні, півночі та в центрі України.

Війна • 22 березня, 07:11 • 14368 перегляди

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Керівник ЦПД РНБО повідомив про запуск шахедів. Повітряні сили зафіксували групи ворожих дронів, оголошено тривогу у Полтавській, Харківській, Черкаській та інших областях.

Війна • 21 березня, 18:32 • 104496 перегляди