Київська область

Податківця затримано під час отримання 735 тис. грн хабаря від підприємця за не створення перешкод у діяльності. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
З початку 2025 року понад 44 тисячі українців отримали направлення на роботи з відновлення від Держслужби зайнятості. На оплату праці було виділено 342 мільйони гривень.
У Києві та області оголошено повітряну тривогу. Киян закликають терміново прослідувати в укриття цивільного захисту через виявлені ворожі загрози.
У небі над Київщиною зафіксовано ворожі безпілотники. Сили оборони збивають БПЛА. В області оголошено повітряну тривогу, мешканців закликають перебувати в укриттях.
Суд продовжив дію обов'язків для Романа Насірова, включаючи заборону виїзду з Київської області та носіння електронного браслета. Він є обвинуваченим у завданні державі збитків на 2 млрд грн.
У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.
Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.
Під час нічної атаки силам ППО вдалося збити лише одну з шести балістичних ракет. Також було знищено 12 крилатих ракет типу "Калібр" і Х-101.
У депутата селищної ради на Київщині, Максима Ткаченка, можуть конфіскувати автівки та землю на понад 5 млн грн. Майно оформлене на родичів, але фактично використовується ним.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
В Броварському районі Київської області внаслідок атаки БпЛА постраждав чоловік, його госпіталізовано з травмами. Також загорілися авто, пошкоджено автосалон.
У Згурівській громаді на Київщині з'явився пересувний кінопростір завдяки перемозі в конкурсі "Час діяти, Україно!". Місцеві жителі зможуть дивитися кіно просто неба.
Іван Вигівський задекларував 1 465 392 грн доходів за 2024 рік, його зарплата склала 1 455 920 грн. Подружжя має землю, орендований будинок та значні кошти на рахунках.
Вночі Київщину атакували БпЛА. Сили ППО збили ворожі цілі, але уламки пошкодили приватний будинок у Вишгородському районі. Постраждалих немає, в об'єкти інфраструктури не влучили.
У Київській області в повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, мешканців закликають перебувати в укриттях.
У Фастівському районі Київської області 37-річний чоловік отримав поранення внаслідок атаки російських безпілотників. Також пошкоджено два приватні будинки та ліквідовано пожежу.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко отримав 1,5 млн грн зарплати за рік, а його донька - 30 тис. грн стипендії. Він також має банківські рахунки, землю на Київщині та два автомобілі Škoda.
У ніч на 22 березня росія запустила 179 дронів з різних напрямків. Сили ППО збили 100 ударних БПЛА типу Shahed та інших безпілотників на півдні, півночі та в центрі України.
Керівник ЦПД РНБО повідомив про запуск шахедів. Повітряні сили зафіксували групи ворожих дронів, оголошено тривогу у Полтавській, Харківській, Черкаській та інших областях.