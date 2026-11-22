Фото: ДСНС України

Кількість загиблих у Київські області через російський удар 22 листопада зросла до 2 людей, серед них 18-річний юнак. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

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Ще 4 людини, серед яких дитина, постраждали. Рятувальники шукають 11 людей, зокрема 2 дітей, які не виходять на зв’язок.

На місці удару, крім рятувальників, працюють психологи ДСНС.

Нагадаємо

У неділю, 22 листопада, російський удар зруйнував під’їзд п’ятиповерхівки у Вишгородському районі.

Наразі продовжуються роботи з розбору завалів, спричинених російським ударом. Крім того, УНН повідомляв про зниклих безвісти 15 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та хлопчик 7 років.