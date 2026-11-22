На Київщині зросла кількість загиблих після російського удару - ДСНС
Київ • УНН
Загинули двоє людей, серед них 18-річний юнак. Ще четверо постраждали, 11 людей, включно з двома дітьми, розшукують.
Кількість загиблих у Київські області через російський удар 22 листопада зросла до 2 людей, серед них 18-річний юнак. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Ще 4 людини, серед яких дитина, постраждали. Рятувальники шукають 11 людей, зокрема 2 дітей, які не виходять на зв’язок.
На місці удару, крім рятувальників, працюють психологи ДСНС.
Нагадаємо
У неділю, 22 листопада, російський удар зруйнував під’їзд п’ятиповерхівки у Вишгородському районі.
Наразі продовжуються роботи з розбору завалів, спричинених російським ударом. Крім того, УНН повідомляв про зниклих безвісти 15 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та хлопчик 7 років.