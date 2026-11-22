Археологи в Саудівській Аравії виявили свідчення того, що первісні люди могли використовувати рослинні отрути для виготовлення мисливської зброї ще 125 тисяч років тому. На стародавній стоянці Урук-Аль-Джеліба дослідники знайшли тисячі артефактів, зокрема кам'яні наконечники зі збереженими органічними залишками. Про це повідомляє Gizmodo, пише УНН.

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Розкопки проводила міжнародна команда науковців під керівництвом Кріса Кларксона з Університету Гріффіта в Австралії спільно з дослідниками із Саудівської Аравії

На місці колишнього великого прісноводного озера археологи виявили понад 5000 артефактів, а також скам'янілі рештки гіпопотамів, буйволів, верблюдів, газелей та антилоп.

Особливу увагу привернули кам'яні наконечники, на яких збереглися сліди органічних речовин.

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За словами Кларксона, знайдені залишки свідчать, що стародавні мисливці вже володіли технологіями використання клеїв і рослинних волокон.

Дослідники також припускають, що люди могли обробляти наконечники рослинними отрутами, щоб підвищити ефективність полювання. Водночас використання отрути поки залишається науковою гіпотезою.

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Відкриття допомагає краще зрозуміти життя первісних людей на Аравійському півострові, який 125 тисяч років тому мав значно вологіший клімат.

Науковці вважають, що частина людей, які мігрували з Африки, залишилася в регіоні так званої "Зеленої Аравії", тоді як інші групи продовжили рух у напрямку Азії.

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