У Єгипті археологи знайшли стародавній цвинтар із золотими язиками та загадковими похованнями соколів
Київ • УНН
На півночі Єгипту виявили некрополь віком понад 2000 років із золотими амулетами, поховальними прикрасами та слідами бальзамування. Археологи також знайшли два поховання соколів і статуетки єгипетських богів.
На півночі Єгипту археологи виявили великий стародавній некрополь із десятками поховань, у яких збереглися золоті амулети, статуетки богів та сліди муміфікації. Знахідка датується періодом понад дві тисячі років тому. Про це повідомляє Ahram Online, пише УНН.
Деталі
Відкриття зробили на археологічній ділянці Тель-Атріб-Абу-Белло, де колись розташовувалося стародавнє місто Теранотіс.
Поховання належать до Пізнього періоду історії Єгипту (712–332 роки до н. е.) та епохи Птолемеїв (304–30 роки до н. е.).
Археологи виявили кам'яні, керамічні та дерев'яні труни, а також поховальні споруди зі склепіннями, збудовані із сирцевої цегли.
Золоті амулети та сліди стародавніх ритуалів
За словами представника Верховної ради старожитностей Єгипту Хішама ель-Лейті, це перше настільки масштабне відкриття поховань на цій археологічній ділянці.
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Хоча чимало гробниць пограбували ще в давнину, дослідники знайшли залишки бальзамувальних речовин, смол і розписаних поховальних прикрас.
Серед найцікавіших знахідок – золоті амулети у формі язиків, сережки, намиста, скарабеї, фаянсові фігурки ушабті та мініатюрні сфінкси.
Також археологи виявили статуетки богині Ісіди, бога Гора та два поховання соколів.
Місто розташовувалося неподалік Ваді-ель-Натрун, звідки стародавні єгиптяни отримували натрон – мінерал, необхідний для муміфікації тіл.
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