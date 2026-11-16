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В Іспанії знайшли стародавні гробниці із золотом, сріблом та африканською слоновою кісткою

Київ • УНН

 • 1630 перегляди

В Іспанії дослідили дві гробниці віком 3800 років із останками 20 людей. Усередині знайшли золото, срібло та слонову кістку.

В Іспанії знайшли стародавні гробниці із золотом, сріблом та африканською слоновою кісткою

На мисі Трафальгар в Іспанії археологи дослідили 2 монументальні кам'яні гробниці, яким близько 3800 років. Усередині виявили останки щонайменше 20 людей, золоті прикраси, срібні намистини та гребінець зі слонової кістки. Про це повідомляє La Brújula Verde з посиланням на дослідження в журналі PLOS One, пише УНН.

Деталі

Радіовуглецевий аналіз показав, що поховання використовували приблизно між 1875 і 1625 роками до нашої ери. Це незвично, адже на той час на півдні Піренейського півострова вже переважали індивідуальні поховання.

У першій гробниці археологи знайшли останки щонайменше 13 людей, а в другій – 7. Більшість кісток переміщували після розкладання тіл. Винятком став скелет молодої жінки, яку, ймовірно, поховали останньою перед закриттям першої гробниці.

Які скарби знайшли археологи

У першій гробниці виявили 2 золоті сережки, 3 срібні намистини, гребінець зі слонової кістки, зелену слюду та 2 мушлі з отворами.

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У другій знайшли сережку, мідний наконечник стріли та намистину із зеленої слюди.

Дослідники припускають, що ці споруди можуть належати до останніх мегалітичних гробниць півдня Іберії. Подальші дослідження мають встановити, чи використовували їх повторно, чи традиція будівництва таких поховань зберігалася довше, ніж вважали раніше.

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Степан Гафтко

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