В Испании нашли древние гробницы с золотом, серебром и африканской слоновой костью

На мысе Трафальгар в Испании археологи исследовали 2 монументальные каменные гробницы возрастом около 3800 лет. Внутри обнаружили останки по меньшей мере 20 человек, золотые украшения, серебряные бусины и гребень из слоновой кости. Об этом сообщает La Brújula Verde со ссылкой на исследование в журнале PLOS One, пишет УНН.

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Радиоуглеродный анализ показал, что захоронения использовали примерно между 1875 и 1625 годами до нашей эры. Это необычно, поскольку в то время на юге Пиренейского полуострова уже преобладали индивидуальные захоронения.

В первой гробнице археологи нашли останки по меньшей мере 13 человек, а во второй — 7. Большинство костей перемещали после разложения тел. Исключением стал скелет молодой женщины, которую, вероятно, похоронили последней перед закрытием первой гробницы.

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В первой гробнице обнаружили 2 золотые серьги, 3 серебряные бусины, гребень из слоновой кости, зелёную слюду и 2 раковины с отверстиями.

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Во второй нашли серьгу, медный наконечник стрелы и бусину из зелёной слюды.

Исследователи предполагают, что эти сооружения могут относиться к последним мегалитическим гробницам юга Иберии. Дальнейшие исследования должны установить, использовали ли их повторно или традиция строительства таких захоронений сохранялась дольше, чем считалось ранее.

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