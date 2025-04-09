Мэр Харькова Терехов за год получил более 2 млн грн зарплаты

Игорь Терехов задекларировал 2 001 327 грн зарплаты за год, что почти на 285 тыс. грн больше, чем в прошлом году. Также он задекларировал наличные, банковские сбережения и две квартиры.