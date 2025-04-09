За первый квартал 2025 года дефицит внешней торговли товарами Украины увеличился на 43%, достигнув $8,6 млрд. Товарооборот составил $28,4 млрд, импорт – $18,5 млрд, экспорт – $9,9 млрд.
В марте 2025 года экспорт агропродукции составил 58% от всего экспорта Украины, достигнув 2,1 млрд долларов. Больше всего экспортировали кукурузу и подсолнечное масло, увеличился экспорт продуктов переработки.
В четвертьфинале Лиги чемпионов "Арсенал" одержал победу над "Реалом" со счетом 3:0. Райс оформил дубль, еще один гол забил Мерино.
Германия временно приостановила прием беженцев по программе ООН из-за переговоров о новой коалиции. В 2024-2025 годах страна обязалась принять 13 100 беженцев.
Тысячи людей в 40 городах Испании вышли на протесты, требуя снижения арендной платы на 50%, прекращения выселений и усиления контроля за рынком недвижимости. В Мадриде собралось более 15 тысяч протестующих.
Украинский голкипер Андрей Лунин рискует пропустить матч против Валенсии из-за травмы ноги, полученной после игры с Реал Сосьедад. Его может заменить 19-летний Фран Гонсалес.
В Украинской ассоциации футбола осудили слова Александра Поворознюка о том, что с красивыми девушками надо делать что-то другое, а не играть в футбол. УАФ обратилась в Комитет этики.
По словам еврокомиссара МакГрата, почти 70% товаров из ЕС в США попадают под усиленные пошлины. Европа готовит взвешенный ответ и готова к переговорам с США.
Дональд Трамп заявил, что усиление пошлин на импорт укрепит экономику США. Он сравнил это с операцией, после которой пациент (экономика) выжил и выздоравливает.
Футбольный клуб "Реал Мадрид" встретится с "Барселоной" в финале Кубка Испании на стадионе Ла Картуха. Это будет восьмой финал между этими командами.
Экспорт товаров из Украины в марте 2025 года увеличился на 18%. Общий объем экспорта составил почти $9,9 млрд, а крупнейшим партнером остается ЕС.
Прокуратура обжалует решение суда, отменившего осуждение Дани Алвеса за изнасилование. Суд Каталонии оправдал футболиста, учитывая недостаточность доказательств.
Утром 1 апреля вблизи Шайблингкирхена микроавтобус с 8 гражданами Украины столкнулся с грузовиком. Четверо украинцев погибли, еще четверо получили тяжелые травмы.
Министры иностранных дел европейских стран заявили о готовности усилить давление на россию санкциями. Это делается, чтобы помешать ведению войны и обеспечить Украине справедливый мир.
В Астурии, Испания, произошел взрыв на шахте. Погибли пять человек, четверо получили ранения. Спасатели пытаются помочь шахтерам, оказавшимся в ловушке.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
Европейские виноделы столкнулись с проблемами из-за падения спроса и угрозы пошлин от Трампа. Прекращение поставок уже стоит компаниям 100 миллионов евро в неделю.
Алексей Чернышов и Элма Саис Делгадо подписали декларацию о создании Центра единства в Испании для поддержки более 220 тысяч украинцев, получивших временную защиту.
Алексей Чернышов встретился с Министром иностранных дел Испании для обсуждения временной защиты украинцев и усиления сотрудничества. Испания активно помогает Украине с начала вторжения.
Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
МИД Украины подтверждает информацию о найденном теле 13-летнего украинца в Испании. Посольство Украины в Испании контролирует ситуацию и ожидает дополнительную информацию от компетентных органов.
В испанском Бадахосе нашли тело 13-летнего украинца, который исчез 23 марта. Его нашли возле крепости Алькасар, рассматриваются версии самоубийства, несчастного случая или насильственной смерти.
Игорь Терехов задекларировал 2 001 327 грн зарплаты за год, что почти на 285 тыс. грн больше, чем в прошлом году. Также он задекларировал наличные, банковские сбережения и две квартиры.
Фильм "Белоснежка" оказался в центре скандалов из-за расовых вопросов и поддержки актерами разных политических позиций. Disney ограничила доступ СМИ и изменила локацию премьеры.
В Украину экстрадировали столичного застройщика Войцеховского, подозреваемого в мошенничестве с инвесторами 42 новостроек. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Больше всего кукурузы экспортировано в Испанию, Италию, Турцию, Египет и Нидерланды. Кукуруза составила 16% от общего экспорта Украины.
Евростат сообщил о рекордной продолжительности жизни в ЕС – 81,4 года. Дольше всего живут в Испании (Мадрид), Италии (Тренто) и на Аландских островах, а наименьшая продолжительность – в Болгарии.
Цена на золото растет из-за опасений по поводу таможенной политики Трампа и геополитической нестабильности. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на драгоценный металл.
Премьер Франции назвал провокацией заявление Трампа о повышении пошлины на алкоголь из ЕС. В правительстве Испании призвали сохранять спокойствие и демонстрировать твердость.