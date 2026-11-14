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Европа страдает от дефицита кадров: каких специалистов ищут больше всего и кому легче найти работу

Киев • УНН

 • 15356 просмотра

Исследование ОЭСР выявило дефицит медиков в 23, учителей — в 21 и ИТ-специалистов — в 18 европейских странах. Молодые выпускники при этом чаще сталкиваются с безработицей.

Европа страдает от дефицита кадров: каких специалистов ищут больше всего и кому легче найти работу

Европейские работодатели сталкиваются со значительными трудностями при поиске квалифицированных работников: наибольший дефицит кадров наблюдается в сферах образования, здравоохранения и информационных технологий. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euronews и исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В то же время вакансии, не требующие высокой квалификации, в большинстве стран заполняются значительно легче. Ситуацию осложняет то, что молодым европейцам всё труднее найти работу, несмотря на нехватку специалистов в ключевых отраслях экономики.

Детали

Согласно докладу ОЭСР Mapping Skill Shortages in OECD Countries, опубликованному в октябре 2026 года, европейский рынок труда характеризуется существенным дисбалансом между спросом работодателей и наличием работников с необходимыми навыками. Исследование охватило 38 стран ОЭСР. В то же время анализ европейских тенденций, представленный Euronews, касается 27 государств, включая страны Европейского союза, Великобританию, Норвегию, Швейцарию и Турцию.

Каких специалистов сейчас больше всего не хватает в Европе

Согласно результатам исследования, европейским работодателям сложнее всего найти учителей, врачей, медицинских работников и специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий. В частности, учителя входят в пятёрку профессий, вакансии по которым труднее всего заполнить, в 13 европейских странах. Медицинские работники и ИТ-специалисты вошли в аналогичный перечень в 12 государствах каждая категория.

Руководители и менеджеры вошли в пятёрку наиболее дефицитных профессий в семи странах. Ещё в шести государствах среди профессий, по которым сложнее всего найти работников, оказались представители среднего медицинского персонала, сотрудники сферы ухода, а также специалисты в области бизнеса и администрирования. Нехватка медицинских специалистов в целом наблюдается в 23 из 27 исследованных европейских стран.

Дефицит учителей зафиксировали в 21 государстве, а специалистов по информационно-коммуникационным технологиям — в 18.

Почему Европа не может преодолеть дефицит медицинских работников

Одной из наиболее проблемных остаётся сфера здравоохранения. Причём трудности возникают как с поиском новых специалистов, так и с сохранением уже трудоустроенного персонала.

Представители Европейской федерации ассоциаций медсестёр Пол Де Раеве и Мануэль Баллотта объясняют, что медицинские учреждения сталкиваются с трудностями при привлечении и удержании медсестёр из-за чрезмерной нагрузки, недостаточной оплаты труда и сложных условий работы. Среди основных проблем они называют большое количество пациентов на одного медицинского работника, недостаточную безопасность на рабочем месте, ограниченные возможности карьерного роста, а также случаи психологического и физического насилия.

Президент Постоянного комитета европейских врачей Оле Йохан Бакке также обратил внимание на увеличение нагрузки на медиков. По его словам, из-за системной нехватки персонала врачи вынуждены работать сверхурочно и брать на себя дополнительные обязанности. Это повышает риски профессионального выгорания и снижает привлекательность медицинской карьеры.

Дополнительный негативный фактор — старение населения Европы. Рост числа пожилых людей увеличивает потребность в медицинской помощи и услугах ухода, тогда как подготовка новых врачей и медсестёр требует длительного времени. Поэтому даже увеличение набора студентов в медицинские учебные заведения не позволит мгновенно устранить кадровый дефицит.

Учителей не хватает не только из-за низких зарплат

Сложная ситуация наблюдается и в европейской системе образования. По данным ОЭСР, дефицит педагогических работников зафиксировали в 21 стране. В то же время в Германии, Греции, Италии, Норвегии, Испании и Турции соотношение спроса и предложения в этой профессии оценивается как в целом сбалансированное.

Генеральный секретарь Европейской федерации работодателей в сфере образования Даниэль Вишневский подчеркивает, что проблема нехватки педагогов уже не ограничивается необходимостью заполнения вакансий в школах. По его мнению, речь идет о долгосрочной привлекательности профессии учителя и способности образовательных систем удерживать квалифицированных работников. Хотя конкурентоспособная заработная плата остается важным фактором, учителя все чаще сталкиваются с дополнительными профессиональными требованиями. В частности, они должны осваивать цифровые инструменты, внедрять инклюзивные подходы к обучению, уделять больше внимания психологическому состоянию учащихся и выполнять значительный объем административной работы.

Кроме того, на выбор педагогической профессии влияют перспективы карьерного развития, возможность самостоятельно принимать профессиональные решения и качество управления учебными заведениями. Эксперты предупреждают, что без улучшения условий труда привлекать новых педагогов и сохранять опытных специалистов будет все сложнее.

ИТ-специалисты остаются востребованными, но ИИ меняет рынок

Еще одной сферой со значительным кадровым дефицитом остаются информационные и коммуникационные технологии. В 18 из 27 проанализированных стран работодатели испытывают нехватку ИТ-специалистов. Аналогичная ситуация наблюдается среди специалистов в сфере бизнеса и администрирования.

Экономистка ОЭСР Изабель Скак Олуфсен объясняет высокий спрос на таких работников цифровизацией экономики и развитием новых технологий. Но дальнейшее распространение искусственного интеллекта (ИИ) может существенно изменить структуру занятости. В частности, автоматизация отдельных задач потенциально способна снизить потребность в некоторых категориях ИТ-работников, прежде всего специалистах начального уровня. При этом спрос на опытных специалистов с углубленными техническими знаниями, в частности в сферах разработки и поддержки технологий искусственного интеллекта, может оставаться высоким.

Какие вакансии в Европе заполняются быстрее всего

В отличие от высококвалифицированных специалистов, работников для выполнения простых и рутинных задач работодателям в большинстве стран найти легче. Согласно результатам исследования, разнорабочие входят в пятерку профессий, вакансии по которым легче всего заполнить, в 14 странах.

Помощники по приготовлению пищи вошли в аналогичный перечень в 12 государствах, другие офисные и канцелярские работники — в 11, представители простейших профессий — в 10, а сборщики на производстве — в восьми.

Если рассматривать общее соотношение спроса и предложения, относительный избыток разнорабочих зафиксировали в 21 стране.

Помощников по приготовлению пищи сравнительно легко найти в 17 государствах, работников для выполнения простых операций — в 16, а продавцов и канцелярских работников — в 15 странах.

В то же время эта тенденция не универсальна. Например, в Норвегии именно разнорабочие относятся к категории работников, которых работодателям сложнее всего найти. В Испании наибольшие трудности возникают с наймом помощников по приготовлению пищи, хотя во многих других европейских государствах предложение таких работников превышает спрос. Во Франции к наиболее дефицитным относятся работники, выполняющие простые операции.

В ОЭСР объясняют, что различия между странами связаны со структурой национальных экономик. В частности, в государствах с мощным промышленным сектором может наблюдаться повышенный спрос на операторов оборудования, сборщиков и других работников производства.

Молодым сложнее найти работу несмотря на дефицит кадров

Отдельное внимание исследователи обращают на противоречивую ситуацию с трудоустройством молодежи. Несмотря на нехватку специалистов в ряде отраслей, молодым европейцам становится сложнее выходить на рынок труда.

По данным ОЭСР, в исследованных странах увеличился разрыв между уровнем безработицы среди молодых выпускников и более широкой группы населения трудоспособного возраста. Европейский центральный банк также зафиксировал ухудшение перспектив трудоустройства молодежи в еврозоне начиная с 2023 года

Одна из причин такой ситуации — несоответствие между навыками кандидатов и требованиями работодателей. Компаниям могут требоваться опытные работники с узкой специализацией, тогда как выпускники только начинают профессиональную карьеру.

Почему дефицит кадров становится долгосрочной проблемой

В Европейском агентстве по вопросам труда (ELA) отмечают, что нехватка работников всё больше приобретает структурный характер. Представительница агентства Пиа-Йоханна Фалльстрём среди основных причин называет демографические изменения, несоответствие профессиональных навыков потребностям работодателей, недостаточное качество рабочих мест и ограниченную трудовую мобильность. По её словам, Европе необходимо совершенствовать систему профессиональной подготовки, создавать более привлекательные условия труда и обеспечивать более эффективное соответствие спроса работодателей квалификации работников.

Одним из возможных путей преодоления дисбаланса считают развитие мобильности рабочей силы между странами. Ведь профессии, представители которых в одном государстве сталкиваются с трудностями при поиске работы, в другой стране могут относиться к наиболее дефицитным. Вместе с тем специалисты ОЭСР обращают внимание на необходимость расширения программ профессиональной переподготовки, непрерывного обучения и адаптации образовательных систем к технологическим изменениям.

В долгосрочной перспективе кадровые проблемы могут усугубляться из-за старения населения и сокращения численности рабочей силы.

Ситуация в Украине

В Украине за последний месяц — октябрь 2026 года — самые высокие доходы получили штукатуры, стоматологи, специалисты по фасадным работам, технологи и каменщики. Средняя зарплата представителей этих профессий составляла от 66 до 85 тыс. грн.

Александра Василенко

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