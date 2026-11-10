Штукатури обійшли айтівців: які фахівці можуть заробляти понад 60 тисяч гривень в Україні

В Україні за останній місяць — жовтень 2026 року — найбільші доходи отримали штукатури, стоматологи, фасадники, технологи та мулярі. Середня зарплата представників цих професій становила від 66 до 85 тис грн. Таким чином, далеко позаду вони залишили фахівців, що працюють в IT, які ще п'ять років тому отримували чи не найвищу зарплату в столиці. Наразі останні можуть розраховувати лише на 37,5 тис. грн.

УНН розібрався, представникам яких професій роботодавці готові платити понад 60 тис. грн та чому дорожчає кваліфікована фізична праця.

Хто потрапив до "зарплатних" лідерів в Україні та заробляє понад 60 тис грн

За даними дослідження OLX Робота, у якому порівнювали пропозиції роботодавців за відповідний місяць у 2025 та 2026 роках, найвищу медіанну зарплату серед окремих професій мали штукатури — 85 тис. грн. За рік зарплатна пропозиція зросла на 33%.

Наступні у рейтингу стоматологи: вони заробляють 70 тис 375 грн, або на 28% більше, ніж роком раніше. Фасадникам пропонували 70 тис. грн (+19%), технологам — 69 022 грн (+31%), мулярам — 66 тис. грн (+26%).

Ще дві професії мали показник по 65 тис. грн: далекобійники (+8%) і плиточники (+30%). Медіанна пропозиція для рихтувальників становила 60 тис. грн (+9%).

Показовий і контраст усередині будівельної галузі. На платформі OLX Робота медіана пропозицій для всієї категорії будівництва й облицювальних робіт становила 38 080 грн, що на 11% вище торішнього рівня.

У сфері нерухомості медіана становила 40 358 грн (+13%), на СТО й автомийках — 36 042 грн (+13%), у логістиці, складській справі та доставці — 33 287 грн (+17%).

Чому в Україні робота руками коштує дедалі дорожче

Штукатури й будівельники останнім часом "здорожчали" з низки причин. Найперша з них — кадровий дефіцит кваліфікованих робітників через мобілізацію та трудову міграцію, які спричинила війна.

З цього випливає другий фактор — конкуренція роботодавців за працівників. Працедавці готові в індивідуальному порядку платити зарплати вищі за середні на ринку, аби "отримати" працівника з відповідними навичками, багаторічним досвідом та броню від мобілізації.

Ще один складник зростання виплат у будівельній галузі — складність швидкої підготовки досвідчених майстрів. У дослідженні Work.ua щодо будівельного ринку, оприлюдненому навесні 2026 року, зазначалося, що конкуренція кандидатів за вакансію у цій сфері вдвічі нижча від середньоринкової. Лише 22% вакансій підходили людям без досвіду проти 44% загалом по ринку. На лютий у категорії "Будівництво, архітектура" було понад 6 тис. вакансій, а близько третини пропозицій припадало на Київ і область. Іншими словами, працедавцеві легше запропонувати трохи вищу зарплату досвідченому майстрові, який на наступний день після оформлення документів може стати до роботи, ніж заощадити та виплачувати меншу платню початківцю у професії.

Державна служба зайнятості (ДСЗ) своєю чергою вказує на структурний дефіцит кадрів.

Вакансії є, проте навички частини шукачів не відповідають потребам підприємств. Серед дефіцитних професій зараз — водії, електромонтери, сантехніки, токарі, зварювальники та машиністи екскаваторів — пояснюють у Держслужбі зайнятості.

Уточнюють, що станом на 1 жовтня 2026 року на Єдиному порталі вакансій було близько 225 тис. пропозицій роботи. Однак сама їхня кількість не вирішує проблеми, якщо працівники перебувають в іншому регіоні або не мають відповідної кваліфікації.

Додатково високі зарплати в професіях галузей підтримує попит на ремонт будівель, відновлення пошкодженої інфраструктури, енергетичних й виробничих об’єктах.

А що з ІТ: чи справді програмісти почали заробляти менше

За статистикою порталу Work.ua на листопад 2026 року медіана зарплат у вакансіях категорії "IT, комп’ютери, інтернет" становила 37 тис 500 грн. Це — та платня, яку пропонували за працю розробникам ПЗ, фахівцям техпідтримки, контент-менеджерам, SMM-спеціалістам, системним адміністраторам.

Дещо іншу картину дає профільне дослідження DOU, яке провели у травні – червні 2026 року. За його результатами, медіанна зарплата українських розробників становила 3 500 доларів на місяць, спеціалістів рівня Middle — 2 500 доларів, Senior — 4 500 доларів.

Як бачимо, найбільші медіанні зарплати роботодавці пропонують фахівцям у сфері вищого менеджменту, нерухомості та транспорту. Водночас IT, попри нижчий показник у загальному рейтингу, залишається сферою з досить високим потенціалом заробітку. Адже статистика охоплює широкий спектр спеціальностей — від технічної підтримки до розробки програмного забезпечення. Тому медіанна пропозиція у 37,5 тис. грн не відображає рівень доходів усіх IT-фахівців, а досвідчені програмісти можуть отримувати навіть значно більше.

Де в Україні платять найбільше: офіційні дані Держстату

За даними Держстату (хоча вони й стосуються вересня 2026 року, бо за жовтень відомство ще не оприлюднило дані), середня нарахована зарплата штатних працівників у вересні 2026 року становила 33 тис 153 грн, що на 4% більше, ніж у серпні. Найвищою вона була у сфері інформації та телекомунікацій — 77 тис 924 грн. У фінансовій і страховій діяльності показник сягнув 59 тис 813 грн, у професійній, науковій і технічній — 43 тис 594 грн, в оптовій та роздрібній торгівлі — 38 тис 433 грн.

Натомість у будівництві середня нарахована зарплата становила 28 тис 532 грн, а в операціях із нерухомим майном — 27 тис 444 грн.

Чи варто українцям зараз змінювати професію заради 60–85 тисяч гривень

Зарплатна статистика за жовтень 2026 року може підштовхнути деяких українців до думки кардинально змінити професію, щоб отримувати зарплату, вищу за ринкову й покривати нею всі свої базові в умовах злету інфляції. Однак у цьому випадку існує низка "підводних каменів", з якими ліпше розібратися до того, як звільнятися зі звичного місця праці.

Найперше у такому випадку потрібно звернути увагу на те, чи потрібні для нової професії, у якій людина планує заробляти на життя, спеціальна освіта й досвід. Адже перенавчання або навчання " з нуля" – це витрати грошей і часу, які можуть не окупитися. Адже за кілька років ситуація на ринку праці може кардинально змінитися.

З цього випливає наступний момент, який треба врахувати. А саме: скільки часу займає опанування обраної професії.

Важливе питання, на яке потрібно дати собі відповідь заздалегідь, — це те, чи залежить заробіток від регіону та сезонності. Адже може виявитися, що омріяна нова професія потребує вахтового методу праці або й взагалі переїзду в іншу область. Крім того, високі заробітки в теплу й суху пору року можуть нівелюватися відсутністю пропозицій у "мертвий сезон" негоди й холодів.

Що буде із зарплатами в Україні в 2027 році

Національний фінансовий регулятор, який досліджував це питання, наразі запевняє: кадровий дефіцит навряд чи зникне швидко.

В оприлюдненому в листопаді жовтневому Інфляційному звіті НБУ прогнозує зростання реальних зарплат у 2026 році на 11,4%, а у 2027–2028 роках — на 4–5% щороку. Головний банк країни очікує, що нестача працівників збережеться через мобілізацію та міграцію, хоча слабший попит на робочу силу може стримувати темпи підвищення оплати праці.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, як змінилися доходи у 2026 році, якою була середня зарплата в країні та що відбувалося з купівельною спроможністю українців.