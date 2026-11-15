Україна та ЄС готують екстрений зимовий пакет допомоги через російські удари по енергетиці

Україна та Європейський Союз працюють над екстреним зимовим пакетом допомоги, який передбачає постачання генераторів, зарядних станцій, автобусів та підтримку транспортної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, пише УНН.

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За словами прем'єра, допомога необхідна для протидії наслідкам російських атак на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу та інші міста. Окрему увагу приділять мостам і переправам, щоб забезпечити стабільне сполучення між берегами Дніпра.

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Корецький повідомив, що внаслідок сьогоднішніх російських ударів по лініях електропередач і підстанціях у Запорізькій та Дніпропетровській областях сотні тисяч людей залишилися без електропостачання.

Ситуація вкрай складна, і енергетики щоразу після таких ударів роблять усе можливе, щоб відновити живлення – наголосив прем'єр.

Уже завтра, 16 листопада, Корецький планує зустрітися в Брюсселі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб узгодити деталі пакета допомоги.

Глава уряду розраховує на остаточне погодження рішення та якнайшвидше надходження перших партій необхідного обладнання в Україну.

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