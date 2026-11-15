Україна та ЄС готують екстрений зимовий пакет допомоги через російські удари по енергетиці
Київ • УНН
Україна та ЄС готують генератори, зарядні станції й автобуси після атак рф. Сотні тисяч людей у двох областях залишилися без світла.
Україна та Європейський Союз працюють над екстреним зимовим пакетом допомоги, який передбачає постачання генераторів, зарядних станцій, автобусів та підтримку транспортної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, пише УНН.
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За словами прем'єра, допомога необхідна для протидії наслідкам російських атак на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу та інші міста. Окрему увагу приділять мостам і переправам, щоб забезпечити стабільне сполучення між берегами Дніпра.
Сотні тисяч українців залишилися без світла
Корецький повідомив, що внаслідок сьогоднішніх російських ударів по лініях електропередач і підстанціях у Запорізькій та Дніпропетровській областях сотні тисяч людей залишилися без електропостачання.
Ситуація вкрай складна, і енергетики щоразу після таких ударів роблять усе можливе, щоб відновити живлення
Уже завтра, 16 листопада, Корецький планує зустрітися в Брюсселі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб узгодити деталі пакета допомоги.
Глава уряду розраховує на остаточне погодження рішення та якнайшвидше надходження перших партій необхідного обладнання в Україну.
Німеччина виділить Україні ще 200 млн євро на зиму – на що спрямують допомогу14.11.26, 01:16 • 16527 переглядiв