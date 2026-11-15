Украина и ЕС готовят экстренный зимний пакет помощи из-за российских ударов по энергетике

Украина и Европейский Союз работают над экстренным зимним пакетом помощи, который предусматривает поставку генераторов, зарядных станций, автобусов и поддержку транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, пишет УНН.

Детали

По словам премьера, помощь необходима для противодействия последствиям российских атак на Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одессу и другие города. Отдельное внимание уделят мостам и переправам, чтобы обеспечить стабильное сообщение между берегами Днепра.

Сотни тысяч украинцев остались без света

Корецкий сообщил, что в результате сегодняшних российских ударов по линиям электропередачи и подстанциям в Запорожской и Днепропетровской областях сотни тысяч людей остались без электроснабжения.

Ситуация крайне сложная, и энергетики каждый раз после таких ударов делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение – подчеркнул премьер.

Уже завтра, 16 ноября, Корецкий планирует встретиться в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы согласовать детали пакета помощи.

Глава правительства рассчитывает на окончательное согласование решения и максимально быстрое поступление первых партий необходимого оборудования в Украину.

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