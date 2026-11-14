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Германия выделит Украине ещё 200 млн евро на зиму — на что направят помощь

Киев • УНН

 • 11326 просмотра

Германия в ближайшее время выделит Украине 200 млн евро из-за российских атак на энергетическую и коммунальную инфраструктуру. Распределение средств ещё не уточнили.

Германия выделит Украине ещё 200 млн евро на зиму — на что направят помощь

Германия в ближайшее время предоставит Украине дополнительные 200 млн евро зимней поддержки на фоне усиления российских атак на энергетическую и коммунальную инфраструктуру. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии, пишет УНН.

Подробности

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль подчеркнул, что Россия намеренно атакует объекты, от которых зависит обеспечение украинцев теплом, водой и электроэнергией.

По его словам, Москва пытается использовать зимние условия как инструмент давления на гражданское население, чтобы заставить Украину капитулировать.

Чтобы заставить украинцев сдаться, Россия готова применить любые средства: инфраструктура тепло-, водо- и энергоснабжения подвергается всё более целенаправленным атакам. Эта стратегия потерпит неудачу, поскольку Путин продолжает недооценивать стойкость Украины и её партнёров

– заявил Вадефуль.

Германия усиливает поддержку Украины перед зимой

В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что 200 млн евро планируют выделить в ближайшее время.

Помощь призвана поддержать Украину в зимний период, когда российские удары по критической инфраструктуре создают дополнительные риски для населения.

В то же время конкретное распределение средств между направлениями зимней поддержки немецкий МИД пока не уточнил.

Германия готовит пакет военной помощи для Украины - Зеленский03.11.26, 16:55 • 5378 просмотров

Степан Гафтко

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