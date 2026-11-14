Германия выделит Украине ещё 200 млн евро на зиму — на что направят помощь

Германия в ближайшее время предоставит Украине дополнительные 200 млн евро зимней поддержки на фоне усиления российских атак на энергетическую и коммунальную инфраструктуру. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии, пишет УНН.

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль подчеркнул, что Россия намеренно атакует объекты, от которых зависит обеспечение украинцев теплом, водой и электроэнергией.

По его словам, Москва пытается использовать зимние условия как инструмент давления на гражданское население, чтобы заставить Украину капитулировать.

Чтобы заставить украинцев сдаться, Россия готова применить любые средства: инфраструктура тепло-, водо- и энергоснабжения подвергается всё более целенаправленным атакам. Эта стратегия потерпит неудачу, поскольку Путин продолжает недооценивать стойкость Украины и её партнёров