Германия выделит Украине ещё 200 млн евро на зиму — на что направят помощь
Киев • УНН
Германия в ближайшее время выделит Украине 200 млн евро из-за российских атак на энергетическую и коммунальную инфраструктуру. Распределение средств ещё не уточнили.
Германия в ближайшее время предоставит Украине дополнительные 200 млн евро зимней поддержки на фоне усиления российских атак на энергетическую и коммунальную инфраструктуру. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии, пишет УНН.
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Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль подчеркнул, что Россия намеренно атакует объекты, от которых зависит обеспечение украинцев теплом, водой и электроэнергией.
По его словам, Москва пытается использовать зимние условия как инструмент давления на гражданское население, чтобы заставить Украину капитулировать.
Чтобы заставить украинцев сдаться, Россия готова применить любые средства: инфраструктура тепло-, водо- и энергоснабжения подвергается всё более целенаправленным атакам. Эта стратегия потерпит неудачу, поскольку Путин продолжает недооценивать стойкость Украины и её партнёров
Германия усиливает поддержку Украины перед зимой
В немецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что 200 млн евро планируют выделить в ближайшее время.
Помощь призвана поддержать Украину в зимний период, когда российские удары по критической инфраструктуре создают дополнительные риски для населения.
В то же время конкретное распределение средств между направлениями зимней поддержки немецкий МИД пока не уточнил.
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