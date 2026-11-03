Германия готовит пакет военной помощи для Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что немецкое правительство готовит зимний пакет поддержки для Украины, передает УНН.

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Новые обстрелы, новые удары. Важно, что Германия в это время с нами. Мы говорили с Фридрихом о пакетах поддержки и решениях, которые необходимы. Будет зимний пакет поддержки. Мы говорили о дальнейшей помощи, а также о большой актуальности ПВО и обеспечении Украины ракетами PAC-2, PAC-3 и IRIS-T - сказал Зеленский.

Он добавил, что также обсудил с Мерцем новый пакет такой поддержки для украинских F-16.

Напомним

Министр иностранных дел Антонио Таяни заявил в понедельник, что новый пакет помощи Украине уже готов. Так он ответил своему коллеге — вице-премьеру, министру транспорта Маттео Сальвини, который заявил, что попытается прекратить экономическую и военную поддержку Киева со стороны Италии.