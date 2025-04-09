Михаил Федоров

Искусственный интеллект и образование будущего: Михаил Поплавский рассказал, о чем будет его следующая книга

Ректор Университета культуры представил студентам библиографию из более 60 книг за 32 года деятельности. Поплавский анонсировал новую книгу об искусственном интеллекте и развитии цифрового образования в университете.