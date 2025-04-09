В 2025 году в Украине стартует пилотный проект "Мрія" для дошкольного образования. Воспитатели, родители и администрация получат удобные цифровые инструменты.
В приложении "Мрія" дети будут получать виртуальную валюту за учебные достижения и обменивать на реальные поощрения. Также предусмотрены виртуальные вознаграждения за домашние задания.
В приложении "Мрія" планируется внедрение искусственного интеллекта. Он поможет школьникам строить образовательную траекторию и будет рекомендовать контент, как в YouTube.
В Украине более 100 пар военнослужащих воспользовались приоритетной онлайн-регистрацией брака. Сервис реализован Минюстом совместно с Минобороны и Минцифры.
Украина планирует использовать искусственный интеллект для обработки данных, определения ущерба и поиска преступников. ИИ поможет идентифицировать виновных и установить справедливость.
Защитники Украины смогут приоритетно бронировать дату онлайн-брака через приложение "Армія+". Услуга не распространяется на военных ГУР и СБУ.
Украина получила от Польши еще 5 тысяч терминалов Starlink для обеспечения связи в больницах, школах и на объектах критической инфраструктуры. В общей сложности Украина получила более 50 тысяч терминалов.
В Украине состоялась первая конференция AI Day 2025, посвященная применению ИИ в бизнесе. Эксперты обсудили влияние ИИ на экономику, юридические аспекты и новые управленческие роли.
Робот Ardal кластера Brave1 спас трех раненых военных, которые месяц находились в окружении. Он преодолел 17 км под обстрелами, а в операции принимали участие более 50 человек.
Михаил Федоров рассказал о разработке 5 продуктов на базе искусственного интеллекта, которые помогут государству работать эффективнее, а украинцам получать услуги прозрачнее.
Количество пострадавших в прифронтовой громаде увеличилось до пяти человек. К медикам обратились 47-летняя женщина и 50-летний мужчина, которые получили ранения.
Министр Федоров задекларировал 1,1 млн грн зарплаты за 2024 год, квартиру в Киеве и AUDI Q8.
Минцифры разрабатывает украинскую большую языковую модель, которая ускорит интеграцию ИИ в государство, бизнес и ключевые сферы жизни украинцев. Модель планируют запустить до декабря 2025 года.
Украинские разработчики представили дрон "Катран", который может преодолевать более 1000 км и эффективно уничтожать морские, наземные и воздушные цели. Он имеет систему распознавания угроз.
Парламент принял законопроект №9549, упрощающий получение земли операторами для строительства базовых станций. Это будет способствовать более быстрому восстановлению связи на деоккупированных территориях.
Украинская ІТ-индустрия продолжает расти, увеличивая свою долю в экспорте и уплатив более 1 млрд долларов налогов. Украина экспортирует ІТ-услуги в 147 стран, среди клиентов – Microsoft, Meta, NASA и Google.
Китай активно внедряет 6G, установив технологические стандарты. США и Европа не спешат с развитием 6G из-за медленного развертывания 5G.
В 2025 году в "Дії" станут доступны все 45 категорий Международного реестра убытков. Сейчас открыто 6 новых категорий, включая вынужденное перемещение и телесные повреждения.
В "Дії" сгенерировано 244 тыс. разрешений на оружие. Михаил Федоров сообщил, что услуга становится все более популярной среди украинцев, а опрос в "Дії" поддержал ее запуск.
Количество раненых в Запорожье возросло до 16 после российской атаки. Два человека обратились за медицинской помощью, среди них 18-летний парень.
россия атаковала Запорожье дронами, в результате чего погибла женщина. Количество раненых возросло до шести, двое из них в крайне тяжелом состоянии.
Количество пострадавших в Запорожье возросло до пяти, трое из них в тяжелом состоянии. Россияне продолжают обстреливать прифронтовые громады.
В Запорожье в результате атаки есть повреждения частных домов и многоэтажек, предварительно трое пострадавших. Тревога продолжается, жителей призывают находиться в безопасных местах.
Правительство создало Госагентство ПлейСити для реализации политики в сфере азартных игр, вместо КРАИЛ. Агентство будет координироваться Минцифрой, численность – 61 человек.
Подкаст "Закрыл Раунд" достиг середины пятого сезона, охватив темы от инвестиций до технологий. Среди гостей были Михаил Федоров и другие влиятельные лица.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Кушугумской громаде после вражеского обстрела. В Малокатериновке уже возобновлена подача электричества, в других поселках – по графику.
В приложении "Дія" заработала функция генерации разрешений на оружие. За первые 8 часов работы сервиса было сгенерировано более 90 тысяч разрешений.
Минцифры и Минветеранов разрабатывают новые цифровые сервисы для защитников Украины в "Дії". В приложении появится отдельный профиль для ветеранов с опросами, целевыми выплатами и дополнительными возможностями.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил новые сервисы для ветеранов в "Дії". Среди них - цифровое удостоверение, компенсация на спорт, бесплатное обучение в ИТ и другие возможности.
Ректор Университета культуры представил студентам библиографию из более 60 книг за 32 года деятельности. Поплавский анонсировал новую книгу об искусственном интеллекте и развитии цифрового образования в университете.