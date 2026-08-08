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Зеленский, Залужный и Фёдоров лидируют в электоральных симпатиях украинцев — опрос

Киев • УНН

 • 4228 просмотра

Согласно опросу группы «Рейтинг» от 5–6 августа, Зеленский имеет 25,2% поддержки, Залужный — 16,7%, Фёдоров — 12,5%. Далее идут Буданов, Порошенко и Разумков.

Зеленский, Залужный и Фёдоров лидируют в электоральных симпатиях украинцев — опрос

Президент Владимир Зеленский, экс-главком ВСУ Валерий Залужный и бывший министр обороны Михаил Фёдоров остаются лидерами электоральных симпатий украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения Украины по общественно-политическим вопросам, проведённого социологической группой "Рейтинг" 5–6 августа 2026 года, сообщает УНН.

Детали

Так, в тройку лидеров по электоральным симпатиям входят Владимир Зеленский (25,2%), Валерий Залужный (16,7%) и Михаил Фёдоров (12,5%).

Далее идут Кирилл Буданов (7,9%), Пётр Порошенко (5,6%), Дмитрий Разумков (2,8%), Юлия Тимошенко (2,4%), Андрей Билецкий (2,2%), Сергей Притула (1,7%), Юрий Бойко (1,7%). При этом 3,9% опрошенных голосовали бы за другого кандидата, 5,5% не принимали бы участия в голосовании, а остальные (11,9%) ответили "трудно ответить".

Новоназначенному главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому доверяют 56%, не доверяют — 12%. Ещё 23% ответили, что не слышали о нём, 9% — "трудно ответить". Большинство респондентов (70%) ответили, что не слышали о Сергее Корецком, новоназначенном премьер-министре Украины, ещё 8% выбрали вариант "трудно ответить". Ему доверяют 10%, не доверяют — 12%

— говорится в сообщении.

Напомним

В начале июня текущего года уровень доверия к Владимиру Зеленскому среди украинцев составлял 61%.

Рейтинг одобрения путина упал до самого низкого уровня с начала войны - опрос17.07.26, 14:53 • 8549 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
Андрей Билецкий
Юрий Бойко
Петр Порошенко
Юлия Тимошенко
Михаил Федоров
Вооруженные силы Украины
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Владимир Зеленский
Украина
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