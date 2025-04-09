В Киевской области в Конче-Заспе произошла авария. Неподалеку от дома Юлии Тимошенко разбился Мерседес, водитель получил травмы из-за превышения скорости.
Рада приняла законопроект №12124, который усовершенствует предоставление социальных услуг, в частности, нормирует возможность их дистанционного предоставления. Также будет уточнена ответственность за нарушения.
Согласно исследованию Центра Разумкова, украинцы в основном не доверяют политикам и должностным лицам. Наибольшее доверие сохраняет Владимир Зеленский (60%), наименьшее - Алексей Арестович (88%).
Сергея Т. признали виновным в тройном убийстве в городе Пущиково и приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Он задушил жену и двух дочерей.
В Киеве 17 марта выпал снег из-за холодного циклона. Синоптики прогнозируют морозную ночь с температурой до -6 °C и предупреждают о гололедице на дорогах западных областей.
Верховная Рада отклонила постановление, которое блокировало подписание закона о создании Высшего административного суда. Теперь документ может быть подписан спикером и направлен президенту Зеленскому.
Соратники Трампа проводят закрытые встречи с Тимошенко и членами партии Порошенко по поводу возможных выборов в Украине. По данным источников, окружение Трампа считает, что Зеленский проиграет любые выборы из-за усталости от войны.
Ирина Верещук провела встречу с представителями фармрынка относительно нового регулирования, которое должно вступить в силу с марта 2025 года. Участники обсудили риски дефицита лекарств и выяснили, что список препаратов для снижения цен формировали пять отечественных производителей.
«Пациенты Украины» предупреждают о рисках ручного регулирования цен на лекарства, что может вызвать задержки поставок и дефицит. Эксперты предлагают альтернативные решения, включая параллельный импорт.
На заводе ТМ "Ермолино" в Днепропетровской области испортилось 300 тонн продукции из-за бездействия АРМА. Агентство под руководством Елены Думы полтора года не могло найти управляющего или решить проблему с продукцией.
Масштабное социологическое исследование показало, что Залужный имеет 24. 29% поддержки избирателей, опережая Зеленского и Тимошенко. 73.4% украинцев выступают за мирные переговоры, а 89% считают направление развития страны неправильным.
"Дарница" молчит, отрасль протестует: что не так с поправками к законопроекту №11493 по регулированию фармрынка?.
Верховная Рада не набрала достаточно голосов для исключения Юрия Бойко из Комитета по правам человека. Давид Арахамия обнародовал результаты голосования по фракциям и пообещал вернуться к этому вопросу.
Дистрибьюторы лекарств начали информационную кампанию против Юлии Тимошенко из-за ее расследования коррупционных схем. ВСК под ее руководством готовит законодательные изменения для борьбы с завышенными ценами на медпрепараты.
Елена Дума отреагировала на критику TI Ukraine относительно задержек в выборе управляющих для арестованных активов. Руководитель АРМА заявила, что эксперты недостаточно изучают ситуацию и предложила им обращаться непосредственно в агентство.
Глава АРМА Елена Дума обещает запустить модернизированный реестр арестованных активов в начале 2025 года. Обновленная база будет содержать расширенную информацию об имуществе, средствах и международном сотрудничестве.
Бывшие и действующие работники АРМА рассказали о проблемах в кадровой политике под руководством Елены Думы. Сотрудники жалуются на дублирование функций, неэффективное расходование средств и непрозрачный подбор кадров.
Украинцы критично воспринимают повышение налогов, критикуют власть, но не теряют надежды на победу, свидетельствуют данные опроса.
Адвокат Олег Шрам критикует главу АРМА Елену Думу за неэффективное распределение полномочий. Заместитель по евроинтеграции Григол Катамадзе выполняет несвойственные его должности функции по осмотру активов в регионах.
Елена Дума, руководитель АРМА, поручила заместителю по евроинтеграции осматривать активы медведчука во Львове. Это вызывает сомнения относительно эффективности управления и компетентности Думы как руководителя агентства.
Елена Дума, глава АРМА, заявила о своем вкладе в разоблачение коррупции в МСЭК в 2020 году. Эксперты выражают сомнения относительно политической независимости АРМА под ее руководством.
Елена Дума ответила на обвинения в политической ангажированности и связях с госизменниками. Она считает, что критика ее работы на посту главы АРМА вызвана лишь страхом оппонентов.
После самороспуска общественного совета АРМА три недели работает без внешнего контроля. Эксперты призывают к независимому аудиту для повышения прозрачности и эффективности управления арестованными активами.
АРМА утверждает, что вход в их офис возможен только через центральный вход с регистрацией. Агентство отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но эксперты сомневаются в политической независимости АРМА.
Адвокат Олег Шрам выразил сомнения относительно политической независимости АРМА под руководством Елены Думы. Он указал на странные кадровые решения и возможные кулуарные влияния на работу агентства.
Агентство по розыску активов работает в пользу тех, кто контролирует его руководство, считает эксперт Сергей Шабовта. Это приводит к беспорядку с арестованными активами и неэффективности работы АРМА.
Елена Дума не комментирует петицию о ее увольнении и критику работы АРМА. Заместитель предоставил формальный ответ, избегая конкретики относительно обвинений в непрозрачности и возможных связях с пророссийскими политиками.
Политолог предполагает, что экс-нардеп Писаренко ведет переговоры с главой АРМА Думой о передаче арестованных активов. АРМА отрицает эти встречи, но имеет «черные» входы без журналов посещений.
По инсайдерской информации, Валерий Писаренко регулярно проводит встречи с Еленой Думой в Агентстве по розыску и менеджменту активов.
The Economist сообщает, что Зеленский рассматривает возможность назначения президентских выборов в 2025 году из-за падения его рейтингов. Доверие к президенту снизилось с 80% до 45%, по данным американского Национального демократического института.