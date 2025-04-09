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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27867 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине изменят подход к предоставлению соцуслуг: парламент принял решение

Рада приняла законопроект №12124, который усовершенствует предоставление социальных услуг, в частности, нормирует возможность их дистанционного предоставления. Также будет уточнена ответственность за нарушения.

Общество • 26 марта, 12:52 • 23106 просмотра

Уровень доверия украинцев к должностным лицам и политикам остается низким - Центр Разумкова

Согласно исследованию Центра Разумкова, украинцы в основном не доверяют политикам и должностным лицам. Наибольшее доверие сохраняет Владимир Зеленский (60%), наименьшее - Алексей Арестович (88%).

Общество • 25 марта, 13:14 • 16653 просмотра

В Польше украинца приговорили к пожизненному заключению за убийство жены и двух детей

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Зима вернулась в марте: Киев засыпает снегом

В Киеве 17 марта выпал снег из-за холодного циклона. Синоптики прогнозируют морозную ночь с температурой до -6 °C и предупреждают о гололедице на дорогах западных областей.

Киев • 17 марта, 15:27 • 64647 просмотра

Создание Высшего административного суда: Рада разблокировала подписание закона

Верховная Рада отклонила постановление, которое блокировало подписание закона о создании Высшего административного суда. Теперь документ может быть подписан спикером и направлен президенту Зеленскому.

политика • 11 марта, 14:05 • 17325 просмотра

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Соратники Трампа проводят закрытые встречи с Тимошенко и членами партии Порошенко по поводу возможных выборов в Украине. По данным источников, окружение Трампа считает, что Зеленский проиграет любые выборы из-за усталости от войны.

политика • 6 марта, 08:02 • 110336 просмотра
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Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Ирина Верещук провела встречу с представителями фармрынка относительно нового регулирования, которое должно вступить в силу с марта 2025 года. Участники обсудили риски дефицита лекарств и выяснили, что список препаратов для снижения цен формировали пять отечественных производителей.

Общество • 25 февраля, 15:51 • 99579 просмотра
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Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

«Пациенты Украины» предупреждают о рисках ручного регулирования цен на лекарства, что может вызвать задержки поставок и дефицит. Эксперты предлагают альтернативные решения, включая параллельный импорт.

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Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

На заводе ТМ "Ермолино" в Днепропетровской области испортилось 300 тонн продукции из-за бездействия АРМА. Агентство под руководством Елены Думы полтора года не могло найти управляющего или решить проблему с продукцией.

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Материальные трудности, миротворцы и выборы: главные настроения украинцев в начале 2025 года

Масштабное социологическое исследование показало, что Залужный имеет 24. 29% поддержки избирателей, опережая Зеленского и Тимошенко. 73.4% украинцев выступают за мирные переговоры, а 89% считают направление развития страны неправильным.

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"Дарница" молчит, отрасль протестует: что не так с поправками к законопроекту №11493 по регулированию фармрынка?

"Дарница" молчит, отрасль протестует: что не так с поправками к законопроекту №11493 по регулированию фармрынка?.

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Кого Бойко должен благодарить за провал вопроса об исключении из Комитета? Арахамия показал, как голосовали фракции

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Монополисты в торговле лекарствами запустили информационную кампанию против Тимошенко накануне заседания ВСК - эксперт

Дистрибьюторы лекарств начали информационную кампанию против Юлии Тимошенко из-за ее расследования коррупционных схем. ВСК под ее руководством готовит законодательные изменения для борьбы с завышенными ценами на медпрепараты.

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«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

Елена Дума отреагировала на критику TI Ukraine относительно задержек в выборе управляющих для арестованных активов. Руководитель АРМА заявила, что эксперты недостаточно изучают ситуацию и предложила им обращаться непосредственно в агентство.

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АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

Глава АРМА Елена Дума обещает запустить модернизированный реестр арестованных активов в начале 2025 года. Обновленная база будет содержать расширенную информацию об имуществе, средствах и международном сотрудничестве.

политика • 1 ноября, 18:14 • 189812 просмотра
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Бывшие и действующие работники АРМА рассказали о проблемах в кадровой политике под руководством Елены Думы. Сотрудники жалуются на дублирование функций, неэффективное расходование средств и непрозрачный подбор кадров.

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Опрос: украинцы критично воспринимают повышение налогов, критикуют власть, но не теряют надежды на победу

Украинцы критично воспринимают повышение налогов, критикуют власть, но не теряют надежды на победу, свидетельствуют данные опроса.

Общество • 29 октября, 09:46 • 12378 просмотра
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Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Адвокат Олег Шрам критикует главу АРМА Елену Думу за неэффективное распределение полномочий. Заместитель по евроинтеграции Григол Катамадзе выполняет несвойственные его должности функции по осмотру активов в регионах.

Общество • 25 октября, 11:44 • 153913 просмотра

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Елена Дума, руководитель АРМА, поручила заместителю по евроинтеграции осматривать активы медведчука во Львове. Это вызывает сомнения относительно эффективности управления и компетентности Думы как руководителя агентства.

политика • 24 октября, 09:40 • 180200 просмотра

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Елена Дума, глава АРМА, заявила о своем вкладе в разоблачение коррупции в МСЭК в 2020 году. Эксперты выражают сомнения относительно политической независимости АРМА под ее руководством.

политика • 23 октября, 12:13 • 178063 просмотра

"Это значит, что меня боятся": глава АРМА Дума считает, что критика ее работы вызвана страхом оппонентов

Елена Дума ответила на обвинения в политической ангажированности и связях с госизменниками. Она считает, что критика ее работы на посту главы АРМА вызвана лишь страхом оппонентов.

политика • 21 октября, 09:59 • 14649 просмотра

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

После самороспуска общественного совета АРМА три недели работает без внешнего контроля. Эксперты призывают к независимому аудиту для повышения прозрачности и эффективности управления арестованными активами.

политика • 14 октября, 13:48 • 140127 просмотра
Эксклюзив

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

АРМА утверждает, что вход в их офис возможен только через центральный вход с регистрацией. Агентство отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но эксперты сомневаются в политической независимости АРМА.

политика • 8 октября, 13:10 • 130103 просмотра
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Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Адвокат Олег Шрам выразил сомнения относительно политической независимости АРМА под руководством Елены Думы. Он указал на странные кадровые решения и возможные кулуарные влияния на работу агентства.

Криминал и ЧП • 8 октября, 08:58 • 105568 просмотра
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

Агентство по розыску активов работает в пользу тех, кто контролирует его руководство, считает эксперт Сергей Шабовта. Это приводит к беспорядку с арестованными активами и неэффективности работы АРМА.

политика • 7 октября, 11:23 • 107659 просмотра
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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Елена Дума не комментирует петицию о ее увольнении и критику работы АРМА. Заместитель предоставил формальный ответ, избегая конкретики относительно обвинений в непрозрачности и возможных связях с пророссийскими политиками.

Общество • 4 октября, 10:05 • 188383 просмотра
Эксклюзив

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Политолог предполагает, что экс-нардеп Писаренко ведет переговоры с главой АРМА Думой о передаче арестованных активов. АРМА отрицает эти встречи, но имеет «черные» входы без журналов посещений.

политика • 3 октября, 12:37 • 125049 просмотра
Эксклюзив

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

По инсайдерской информации, Валерий Писаренко регулярно проводит встречи с Еленой Думой в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

политика • 1 октября, 10:46 • 194843 просмотра

Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента в 2025 году - The Economist

The Economist сообщает, что Зеленский рассматривает возможность назначения президентских выборов в 2025 году из-за падения его рейтингов. Доверие к президенту снизилось с 80% до 45%, по данным американского Национального демократического института.

политика • 26 сентября, 14:26 • 14956 просмотра