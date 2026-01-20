За Юлию Тимошенко начали вносить залог в более чем 33 млн гривен

За лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которую подозревают в предложении дачи взятки народным депутатам и которой суд избрал меру пресечения в виде залога в более чем 33 млн гривен, начали вносить средства. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ВАКС.

Детали

Могу подтвердить, что часть внесена - сказали в суде, отказавшись назвать сумму внесенных средств.

Дополнение

Прокурор 16 января подал в суд ходатайство о применении к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

Данные действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним

Высший антикоррупционный суд назначил Юлии Тимошенко залог в размере 33,28 млн гривен, тогда как обвинение просило 50 млн гривен.