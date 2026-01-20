$43.180.08
11:08 • 4694 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 14674 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 16007 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 18507 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 18672 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 16575 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 35630 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 66504 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51755 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 50378 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
За Юлию Тимошенко начали вносить залог в более чем 33 млн гривен

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Суд избрал меру пресечения в виде залога более 33 млн гривен - за Юлию Тимошенко начали вносить денежный залог.

За Юлию Тимошенко начали вносить залог в более чем 33 млн гривен

За лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которую подозревают в предложении дачи взятки народным депутатам и которой суд избрал меру пресечения в виде залога в более чем 33 млн гривен, начали вносить средства. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ВАКС.

Детали

Могу подтвердить, что часть внесена

- сказали в суде, отказавшись назвать сумму внесенных средств.

Дополнение

Прокурор 16 января подал в суд ходатайство о применении к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР 14 января.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

Данные действия квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним

Высший антикоррупционный суд назначил Юлии Тимошенко залог в размере 33,28 млн гривен, тогда как обвинение просило 50 млн гривен.

Павел Башинский

ОбществоПолитикаНовости Мира
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Юлия Тимошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины