За Юлію Тимошенко почали вносити заставу у понад 33 млн гривень

За лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції давання хабаря народним депутатам, і якій суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 млн гривень, почали вносити кошти. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ВАКС.

Деталі

Можу підтвердити, що частину внесено - сказали у суді, відмовившись назвати суму внесених коштів.

Доповнення

Прокурор 16 січня подав до суду клопотання про застосування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 50 млн гривень.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

Дані дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд призначив Юлії Тимошенко заставу у розмірі 33,28 млн гривень, тоді як обвинувачення просило 50 млн гривень.