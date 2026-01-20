За Юлію Тимошенко почали вносити заставу у понад 33 млн гривень

$43.180.08
11:08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 14710 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 16039 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 18536 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 18695 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 16587 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 35643 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 66515 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 51758 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 50382 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37 • 20232 перегляди
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 14973 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 34308 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 36024 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 26837 перегляди
Публікації
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 11819 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 27114 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 64624 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 71055 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 68433 перегляди
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 31677 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 47052 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 39961 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 44439 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 56279 перегляди
За Юлію Тимошенко почали вносити заставу у понад 33 млн гривень

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави понад 33 млн гривень - за Юлію Тимошенко почали вносити грошову заставу.

За Юлію Тимошенко почали вносити заставу у понад 33 млн гривень

За лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції давання хабаря народним депутатам, і якій суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 млн гривень, почали вносити кошти. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ВАКС.

Деталі

Можу підтвердити, що частину внесено

- сказали у суді, відмовившись назвати суму внесених коштів.

Доповнення

Прокурор 16 січня подав до суду клопотання про застосування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 50 млн гривень.

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці фракції у ВР 14 січня.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

Дані дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд призначив Юлії Тимошенко заставу у розмірі 33,28 млн гривень, тоді як обвинувачення просило 50 млн гривень.

Павло Башинський

