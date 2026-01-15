$43.180.08
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
Справа Тимошенко: прокурор клопоче про запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Прокурор подав до суду клопотання про заставу 50 млн грн для Юлії Тимошенко, підозрюваної у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам. НАБУ і САП підтвердили підозру керівниці фракції.

Справа Тимошенко: прокурор клопоче про запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави

Прокурор вже подав до суду клопотання про заснування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 50 млн грн. Про це в коментарі УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Прокурор подав до суду клопотання про застосування до підозрюваної (Тимошенко - ред.) запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 50 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків 

- повідомили у САП.

Очікується, що судове засідання, де обиратимуть запобіжний захід Тимошенко, відбудеться завтра.

Раніше

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Додамо

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", - розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). 

Досудове розслідування триває.

Євген Царенко

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Юлія Тимошенко
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Україна