Справа Тимошенко: прокурор клопоче про запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави
Київ • УНН
Прокурор подав до суду клопотання про заставу 50 млн грн для Юлії Тимошенко, підозрюваної у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам. НАБУ і САП підтвердили підозру керівниці фракції.
Прокурор вже подав до суду клопотання про заснування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 50 млн грн. Про це в коментарі УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
Прокурор подав до суду клопотання про застосування до підозрюваної (Тимошенко - ред.) запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 50 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків
Очікується, що судове засідання, де обиратимуть запобіжний захід Тимошенко, відбудеться завтра.
Раніше
НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.
Додамо
За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".
"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", - розповіли у САП.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Досудове розслідування триває.