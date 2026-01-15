Справа Тимошенко: прокурор клопоче про запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави

Прокурор вже подав до суду клопотання про заснування до лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 50 млн грн. Про це в коментарі УНН повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

Прокурор подав до суду клопотання про застосування до підозрюваної (Тимошенко - ред.) запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 50 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків - повідомили у САП.

Очікується, що судове засідання, де обиратимуть запобіжний захід Тимошенко, відбудеться завтра.

Раніше

НАБУ і САП повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Додамо

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, "підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань".

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", - розповіли у САП.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Досудове розслідування триває.