Дело Тимошенко: прокурор ходатайствует о мере пресечения в виде 50 млн грн залога
Киев • УНН
Прокурор подал в суд ходатайство о залоге 50 млн грн для Юлии Тимошенко, подозреваемой в предложении неправомерной выгоды народным депутатам. НАБУ и САП подтвердили подозрение руководительнице фракции.
Прокурор уже подал в суд ходатайство об избрании лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн. Об этом УНН сообщили в САП.
Прокурор подал в суд ходатайство о применении к подозреваемой (Тимошенко - ред.) меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей
Ожидается, что судебное заседание, где будут избирать меру пресечения Тимошенко, состоится завтра.
Ранее
НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.
Добавим
По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".
"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", - рассказали в САП.
Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Досудебное расследование продолжается.