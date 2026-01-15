Дело Тимошенко: прокурор ходатайствует о мере пресечения в виде 50 млн грн залога

Прокурор уже подал в суд ходатайство об избрании лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн. Об этом УНН сообщили в САП.

Прокурор подал в суд ходатайство о применении к подозреваемой (Тимошенко - ред.) меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей - сообщили в САП.

Ожидается, что судебное заседание, где будут избирать меру пресечения Тимошенко, состоится завтра.

Ранее

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Ее подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам.

Добавим

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", - рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Досудебное расследование продолжается.