В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе

Вопрос кредита ЕС в размере 90 млрд евро для Украины, который Венгрия обещала блокировать, после развития событий вокруг нефтепровода "Дружба" может решиться, и даже до саммита лидеров блока 19-20 марта, сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо во время брифинга во вторник, пишет УНН.

Детали

"Что касается кредита, переговоры продолжаются, и мы надеемся и уверены, что скоро сможем увидеть определенный прогресс в этих обсуждениях. Посмотрим. В идеале это должно было бы произойти до заседания Европейского совета (19-20 марта - ред.)", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Что касается новых ограничений против рф, Пиньо указала, что "у нас нет новостей относительно пакета санкций, но мы остаемся приверженными и участвуем в переговорах с Советом ЕС с целью одобрения этого 20-го пакета".

Об этом она заявила после того, как в ЕС указали, что предложили финансовую и техническую помощь в рамках усилий по возобновлению работы нефтепровода "Дружба" после российских ударов и Украина приняла предложение.

Как отмечает AFP, в письме Президент Владимир Зеленский сообщил руководителям ЕС, что он принимает "необходимую техническую поддержку и финансирование для завершения ремонтных работ" на нефтепроводе, и попросит руководителя украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз" "продвинуть этот вопрос" с ЕС.

Из-за нефтепровода "Дружба", по которому перекачивается российская нефть через Украину, обострилась напряженность - Венгрия и Словакия обвинили Украину в намеренном затягивании возобновления его работы, а Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ссылался на этот вопрос как повод для блокирования кредита в 90 миллиардов евро для Украины, а также нового пакета санкций против рф.

Орбан, ближайший союзник главы кремля владимира путина в ЕС, призвал блок приостановить санкции в отношении российской нефти и газа, чтобы противостоять росту цен после того, как война на Ближнем Востоке обострила вопрос поставок нефти.

Конфликт вокруг трубопровода, отмечает AFP, также вспыхнул на фоне усиления политических нападок венгерского националистического лидера на Украину накануне напряженных выборов 12 апреля.