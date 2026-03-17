$44.080.0650.580.09
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе

Киев • УНН

 • 1632 просмотра

Еврокомиссия ожидает прогресса по кредиту до 20 марта после согласия Зеленского на ремонт нефтепровода. Венгрия ранее блокировала средства и новые санкции.

Вопрос кредита ЕС в размере 90 млрд евро для Украины, который Венгрия обещала блокировать, после развития событий вокруг нефтепровода "Дружба" может решиться, и даже до саммита лидеров блока 19-20 марта, сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо во время брифинга во вторник, пишет УНН.

Детали

"Что касается кредита, переговоры продолжаются, и мы надеемся и уверены, что скоро сможем увидеть определенный прогресс в этих обсуждениях. Посмотрим. В идеале это должно было бы произойти до заседания Европейского совета (19-20 марта - ред.)", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Что касается новых ограничений против рф, Пиньо указала, что "у нас нет новостей относительно пакета санкций, но мы остаемся приверженными и участвуем в переговорах с Советом ЕС с целью одобрения этого 20-го пакета".

Об этом она заявила после того, как в ЕС указали, что предложили финансовую и техническую помощь в рамках усилий по возобновлению работы нефтепровода "Дружба" после российских ударов и Украина приняла предложение.

Как отмечает AFP, в письме Президент Владимир Зеленский сообщил руководителям ЕС, что он принимает "необходимую техническую поддержку и финансирование для завершения ремонтных работ" на нефтепроводе, и попросит руководителя украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз" "продвинуть этот вопрос" с ЕС.

Из-за нефтепровода "Дружба", по которому перекачивается российская нефть через Украину, обострилась напряженность - Венгрия и Словакия обвинили Украину в намеренном затягивании возобновления его работы, а Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ссылался на этот вопрос как повод для блокирования кредита в 90 миллиардов евро для Украины, а также нового пакета санкций против рф.

Кредит МВФ дал ЕС время преодолеть вето Венгрии на кредит Киеву в размере €90 млрд11.03.26, 06:15 • 5915 просмотров

Орбан, ближайший союзник главы кремля владимира путина в ЕС, призвал блок приостановить санкции в отношении российской нефти и газа, чтобы противостоять росту цен после того, как война на Ближнем Востоке обострила вопрос поставок нефти.

Орбан призвал ЕС приостановить энергетические санкции против России из-за нефтяного кризиса09.03.26, 14:49 • 5056 просмотров

Конфликт вокруг трубопровода, отмечает AFP, также вспыхнул на фоне усиления политических нападок венгерского националистического лидера на Украину накануне напряженных выборов 12 апреля.

Юлия Шрамко

