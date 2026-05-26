Красное полярное сияние над Японией свидетельствует о сильных бурях на Солнце - исследование

Киев • УНН

 • 4732 просмотра

Ученые зафиксировали редкое красное сияние на высоте до 800 км над Японией. Это свидетельствует о большей мощности солнечных бурь, чем считалось ранее.

Ученые зафиксировали над Японией необычное красное полярное сияние, которое может свидетельствовать о том, что некоторые солнечные бури мощнее, чем показывают традиционные геомагнитные индексы. Об этом сообщает Space.com, передает УНН.

Красное сияние поднялось на рекордную высоту

Исследователи изучили слабые красные полярные сияния, которые наблюдались над Японией в июне 2024 года.

По данным Университета Хоккайдо, сияние простиралось на высоту от примерно 500 до 800 километров над Землей, что является нетипично высоким показателем для бури, которую официально не считали особенно сильной.

Авторы исследования считают, что даже "умеренные" геомагнитные бури могут содержать значительно больше энергии, чем предполагалось ранее.

Я был очень удивлен, так как не ожидал появления столь высоких сияний даже во время умеренно интенсивных бурь. Это свидетельствует о том, что такие бури могут быть сильнее, чем показывают традиционные индексы

 - заявил ведущий автор исследования Томохиро Накаяма.

Полярное сияние над Японией является редким явлением

Полярные сияния обычно наблюдаются вблизи полюсов Земли и возникают из-за столкновения заряженных частиц Солнца с газами в верхних слоях атмосферы.

Над Японией такие явления случаются редко, так как страна расположена значительно южнее типичных зон появления полярных сияний.

В Хоккайдо очевидцы зафиксировали мягкое красное свечение над горизонтом, которое существенно отличалось от привычных зеленых "занавесов" северного сияния.

Ученые объясняют, что разные цвета возникают из-за взаимодействия солнечных частиц с различными газами и на разных высотах атмосферы.

Ученые исследовали пять случаев необычного сияния

Команда проанализировала пять подобных явлений, зафиксированных в период с июня 2024 года по март 2025 года.

Для исследования использовались спутниковые данные, фотографии очевидцев и наблюдения из Хоккайдо.

Ученые предполагают, что причиной редкого красного сияния стал чрезвычайно плотный солнечный ветер - поток заряженных частиц от Солнца, который взаимодействует с магнитным полем Земли.

Исследование может помочь прогнозировать опасную космическую погоду

Исследование проводится на фоне пика 25-го солнечного цикла, который уже вызвал мощные геомагнитные бури в мире.

Ученые отмечают, что лучшее понимание таких явлений поможет прогнозировать опасную космическую погоду, которая может влиять на спутники, GPS, связь и даже электросети.

Поскольку количество спутников на низкой околоземной орбите продолжает расти, понимание этих эффектов становится все более важным

- заявил Накаяма.

Результаты исследования опубликовали в Journal of Space Weather and Space Climate 19 мая.

