Эксклюзив
На Черниговщине мужчина насиловал падчериц - ему грозит пожизненное

Киев • УНН

 • 14905 просмотра

В Нежинском районе 26-летний мужчина изнасиловал 10 и 13-летних дочерей своей жены. Подозреваемый задержан, ему грозит пожизненное заключение.

На Черниговщине мужчина насиловал падчериц - ему грозит пожизненное

В Черниговской области правоохранители задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетних падчериц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, 26-летний мужчина проживал в одном из сел Нежинского района вместе с женой и ее двумя дочерьми в возрасте 13 и 10 лет. В апреле текущего года изнасиловал 13-летнюю падчерицу в их доме. В следующем месяце он изнасиловал другую девочку, когда они вдвоем пошли на рыбалку.

То, что мужчина проводит много времени с детьми наедине, заметила староста села и сообщила об этом матери. Впоследствии дети рассказали все правоохранителям, которые пришли к ним в школу.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних детей (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Пострадавшим детям оказывается психологическая помощь.

Напомним

В Болградском районе Одесской области суд назначил 10 лет заключения 48-летнему мужчине, которого признали виновным в изнасиловании 15-летней девушки.

Евгений Устименко

