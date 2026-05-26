На Черниговщине мужчина насиловал падчериц - ему грозит пожизненное

В Черниговской области правоохранители задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетних падчериц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 26-летний мужчина проживал в одном из сел Нежинского района вместе с женой и ее двумя дочерьми в возрасте 13 и 10 лет. В апреле текущего года изнасиловал 13-летнюю падчерицу в их доме. В следующем месяце он изнасиловал другую девочку, когда они вдвоем пошли на рыбалку.

То, что мужчина проводит много времени с детьми наедине, заметила староста села и сообщила об этом матери. Впоследствии дети рассказали все правоохранителям, которые пришли к ним в школу.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних детей (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Пострадавшим детям оказывается психологическая помощь.

